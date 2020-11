El actor Salvador Zerboni desmiente a Fey; sí hubo noviazgo

Hace algunas semanas, se dio a conocer la relación sentimental que supuestamente existía entre el actor Salvador Zerboni y la cantante Fey. Y es que la historia del romance sorprendió luego de que el periodista de espectáculos dijera que por una impudencia o confusión suya, los famosos pusieron fin a su noviazgo.

En una entrevista con la conductora Alejandra Espinoza del programa El Brake 7 de Univisión, que se puede ver en YouTube, fue la propia Fey quien negó categóricamente el hecho de tener una relación sentimental con el villano de telenovelas.

Pues entre otras cosas, dijo que aún no había llegado el hombre que verdaderamente hubiera llamado la atención y sobre todo, ilusionado en serio como para pensar en dejar su soltería, pues además dijo que su hija está primero que nadie y que como madre soltera, tiene una enorme responsabilidad de elegir bien a sus parejas.

Sin embargo, el hecho provocó que las entrevistas empezaran a hacerse notorias entre ambos famosos; y pese a que Fey nunca aceptó haber tenido un romance con el actor, fue él quien en entrevista también con Gustvo Adolfo Infante del programa de espectáculos De Primera Mano de Grupo Imagen TV, afirmara que sí hubo algo:

"Pues digamos que estábamos saliendo, para no llevarle la contraria a nadie" y respecto a cuánto tiempo llevaban saliendo, el actor dijo: "Íjole, fue como algo muy relámpago por estas cuestiones que sucedieron... Yo ya no entendí, no conté los días, pero estuvo muy bien", indicó el actor.

Por otro lado, el actor de 41 años dijo que como mujer, Fey le parece una gran persona y una gran madre, por lo que no tiene ninguna idea negativa qué expresar de la cantante.

"Me siento muy contento, la verdad es que es una gran mujer; no tengo absolutamente nada malo qué decir, fue fantástico todo con ella. pienso que es una súper artista, es una gran madre y bueno, como pareja ni se diga".

Cuando Gustavo le preguntó si se había enamorado, el actor respondió riéndose: "Pues... yo pensé que era su media naranja ¿no? Pero luego dijiste tú que viene 'Azúcar Amargo'...", haciendo referencia a uno de los éxitos de la cantante de los años 2000.

También Infante hizo referencia al malentendido que Juan José Origel contó y que por él fue que la relación entre Zerboni y Fey terminó. A lo que el actor dijo que efectivamente así como lo había contado 'Pepillo', había sucedido el hecho.

Y por otro lado contó que ya no había vuelto a ver a Fey, que ya ni siquiera el teléfono le había contestado y que lo único que le había dicho es que "eso" (refiriéndose al engorroso malentendido) había estado muy mal pero tampoco le aclaró al actor a qué se refería.

Pues a decir verdad, cada quién se enteró por la nota de Origel, pero ninguno aclaró la situación nunca.

"Pero pues yo respeto mucho a mi güerita, la verdad es que sí le agarré cariño en el poco tiempo y pues qué triste que haya sido así, pero habrá que quitarle el alcohol a Origel, antes que nada, y regañarlo".

Gustavo Adolfo le preguntó a Zerboni que si había engañado a la cantante a lo que él dijo que no. Entonces el periodista le preguntó que si la situación se aclaraba, él sería capaz de sentarse a platicar con la cantante par aclara cualquier situación al respecto; Zerboni dijo que por él encantado lo haría.

