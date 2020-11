El actor Michael J Fox pierde la memoria a causa del Parkinson

A finales del mes de septiembre, el actor estadounidense Michael J. Fox, reveló que padecía Parkinson, pero no sólo eso, sino que tenía 29 años de su vida padeciéndolo, la mitad de sus años vividos y con todo y la enfermedad, tuvo una exitosa carrera artística; pues desde joven interpretó a Marty McFly en "Volver al Furuto" (1985) y "Regreso al futuro" (1989), además de otras entregas de la cinta.

Sin embargo, en un areciente entrevista con la revista People, el actor de 59 años de edad, ha revelado que los problemas de su padecimiento se han atenuado cada vez más, por lo que su carrera se ha visto afectada con el tiempo.

"Mi memoria a corto plazo está destruida", dijo a la revista People.

Por otro lado, el histrión recordó que en los inicios de su carrera actoral tenía una buena memoria, lo que le permitía tener gran fluidez en sus personajes; sin embargo, reconoció haber tenido algunos problemas de memorización posteriormente.

"Siempre tuve una gran habilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice interpreté roles con muchas palabras. Tuve problemas durante ambos".

Así mismo apuntó que aunque su habilidad de memorización se ha visto empañada con el tiempo, está escribiendo un libro bajo el título de "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality" (No hay tiempo como el futuro: Un optimista considera la mortalidad) que está programado para publicarse el próximo 17 de noviembre de 2020, fecha en la que saldrá al mercado.

"Mi habilidad con la guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo más difícil. Así que todo se reduce a escribir. Afortunadamente, realmente lo disfruto", dijo.

Además de padecer Parkinson, el actor que próximamente publicará su libro que para él es como si fueran "sus nuevas memorias", recientemente el artista sufrió una grave caída.

"Fue definitivamente mi momento más oscuro", dijo sobre el accidente. Durante el tiempo que tardó en recuperarse físicamente, Fox descubrió que el optimismo va de la mano de la gratitud.

"El optimismo es sostenible cuando vuelves a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación. Aceptar que esto ha sucedido y lo aceptas por lo que es. No significa que no puedas esforzarte por cambiar. No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente ponlo en su lugar apropiado. No es que no fuera honesto antes, pero mi gratitud es más profunda ahora, por haber atravesado los momentos más oscuros", ahondó la estrella de cine.

Por otro lado, el actor está consciente, que aunque no pueda tener una vida como en sus años mosos, está rodeado de gente que lo ama, por lo que se considera como muy afortunado.

Los últimos años han sido los más difíciles. Pero tengo cosas con las que he sido bendecido que son simplemente increíbles. La vida es rica. La vida es buena", finalizó.

