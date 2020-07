El Güero Castro: Me van a ver con Angélica Rivera hasta el día de nuestra muerte

Ante la insistencia de saber si Angélica Rivera y su ex José Alberto “El Güero” Castro, retomarían su relación como pareja, el productor de telenovelas dijo que lo verían con Angélica hasta el día de su muerte. Los rumores de que resurgió el amor entre la ex Primera Dama y el productor, se dieron hace unos días cuando ambos fueron captados en Miamia con sus hijas, por lo que el productor de telenovelas habló al respecto.



Aclaró que aunque se lleva bien con la actriz, la respeta y hasta le tiene cariño, no volverá con ella. "Es una mujer que quiero muchísimos. La quiero mucho porque es la mamá de mis hijas. Tuvimos una relación maravillosa y vivimos una relación muy bonita (...) pero ya la distancia y el tiempo nos ha dado caminos diferentes", platicó "El Güero" a través de un segmento en línea de la cadena Univisión.

Lo que sí, dijo, es que él y Angélica reanudaron una relación más cercana por el bien de sus hijas. "La sigo viendo, seguimos conviviendo mucho porque tengo tres hijas con ella, y me van a seguir viendo con ella hasta que la muerte decida llevarse a uno de los dos", apuntó.

El ruido de la posible reconciliación entre la actriz y el productor se dio luego de que dos de sus retoños, Regina y Sofía, compartieran en redes sociales, imágenes en las que se ven conviviendo en familia. "A mí me gusta verla feliz (a Angélica Rivera), porque sí ella está feliz, mis hijas están feliz, pero como pareja, hoy por hoy tendríamos visiones diferentes y para qué volverlo a echar a perder".



Agregó que llegar a la madurez que tienen ahora para seguir viéndose y tratarse como familia luego de una difícil separación, ha sido trabajo continuo de ambas partes. "Hemos logrado sana convivencia con mucha inteligencia y trabajo. Todo es por nuestras hijas. La Gaviota" se casó con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto en 2010.



Su relación comenzó cuando Peña Nieto era entonces Gobernador del Estado de México, en 2008. Pero en ese mismo año, la actriz seguía casada con el productor de televisión José Alberto Castro, aunque ya estaban separados. Y Peña había enviudado en 2007. En 2009 el matrimonio religioso entre Rivera y "El Güero" Castro quedó invalidado por las leyes eclesiásticas, luego de que la Arquidiócesis Primada de México determinó que no realizaron todos los trámites requeridos.

Así, la actriz y Peña tenían el camino libre para preparar su boda religiosa, que tendría lugar en noviembre de 2010, en la Catedral de Toluca. En 2018 el romance idílico entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto terminó. Finalmente, el año pasado hicieron efectivo su divorcio.

