El Dr. Ben Talei, ex de Belinda, envía un contundente mensaje a Christian Nodal

Hace unos días, Ben Talei, el famoso cirujano de las estrellas de Estados Unidos, y ex pareja de Belinda, habló por primera vez de la relación sentimental que existe entre la misma Belinda y Christian Nodal. Y se soprendió de la forma en que la intérprete de "Bella Traición" ha manejado su noviazgo ya que la Princesa del Pop, siempre ha sido muy reservada con su vida sentimental, aunque se le conoce una larga lista de galanes que han sido parte de su vida.

Pues en el caso de la relación de Belinda y Talei, su noviazgo permaneció en el anonimato, pues fue una relación muy personal, casi hasta el fin de la relación durante el pasado 2019.

El noviazgo entre los dos cantantes y coaches de "La Voz México" que se transmite por TV Azteca, sin duda, ha causado revuelo entre los seguidores de ambos famosos en sus redes sociales, así como entre los internautas y público en general; sobre todo por la forma tan fría en la que en ocasiones, se dirige con Nodal, al grado de circular las especulaciones, de que el noviazgo es solamente un truco publicitario.

Al Rojo Vivo de Telemundo, acudió a hacerle una entrevista al Dr. Talei en su residencia en Los Ángeles, CA., en la que el doctor mostró algo de desconcierto. La periodista Jessica Maldonado fue quien lo cuestionó sobre dicho tema.

"No sé mucho de ellos [Belinda y Christian Nodal], pero he escuchado que él tiene buena reputación con la gente y con la música también y que ella siempre ella siempre ha estado muy en privado, pues es algo muy especial si está hablando sobre su relación", fueron las primeras impresiones de Talei.

Ante la sorpresa que ha causado la relación pública entre ambos cantantes, el doctor responde: "Sí, pero ella es una actriz, y el es un cantante y entonces a veces, sus vidas son como novelas".

Al cuestionamiento sobre por que cree que Belinda siempre esconda sus relaciones, el doctor respondió: "Yo lo sé mejor que nadie, pero no digo nada sobre sus relaciones del pasado, ni de nosotros tampoco".

Sobre si existe arrepententimiento por su relación con Belinda, el cirujano de los famosos, dejó claro que su relación con la actual pareja de Nodal, fue un error en su vida.

"Yo me he equivocado muchas veces en mi vida con relaciones, con trabajo, etc.; pero nunca me arrepiento de nada porque siempre esto aprendiendo y cambiando".