El Chapo se defiende por criticar encantos de Chiquis Rivera: "No soy monedita de oro"

Fue el pasado mes de mayo cuando Chiquis Rivera se robó todas las miradas al compartir a través de sus redes sociales un video explícito de su retaguardia, justamente para promocionar un producto de belleza.Como era de esperarse la hija de Jenni Rivera dividió opiniones y el cantante del regional mexicano, El Chapo de Sinaloa se sintó con toda la libertar de criticar los encantos de la famosa.

Sin embargo, el intérprete de La Noche perfecta jamás imaginó que los fans de la cantante se le iban a venir encima por compartir su opinión tras ver a Chiquis Rivera mover su voluminosos encantos con los que dejó a todos con la boca abierta, por lo que recientemente dijo que: "No soy monedita de oro"

“No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñan el cu.... ¿Será que tienen una cara horrible? ¡Qué pena cabrón, pena ajena! ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?. ¡Yo uso viagra, por ejemplo!!! ¿o sea tendré que tomarme una foto y subirla para que todo mundo mire que funciona? No mame…”, escribió el cantante en su momento.

Y pese a que ya han pasado varios meses desde que El Chapo de Sinaloa fue tachado de machista y retrógado, pese a que en su momento se disculpó con la famosa, recientemente el cantante aseguró que sigue siendo atacado. Fue durante un entrevista con Hoy de Televisa que el artista defendió su postura y reveló que él es libre de opinar lo que quiera.

“Yo creo que está acostumbrado el mundo a que los hombres por ser caballeros tenemos que callarnos toda la vida, y no podemos expresar nada, porque ya no somos hombres, porque no somos caballeros, pero, sin embargo, yo creo que estamos en una época en que, si la mujer se siente liberada, se siente conquistar el mundo, una etapa donde puede expresarse y decir lo que quiera, y yo creo que los hombres también tenemos ese derecho de decir, yo admiro mucho a las mujeres”, explicó el cantante.

El Chapo de Sinaloa aprovechó las cámaras de Hoy para decir que siempre ha sido muy caballeroso y respetuso con las mujeres por lo que se le hace muy extraño que haya generado toda una revolución por decir lo que pensaba de las imágenes de Chiquis Rivera.

“Las mujeres han hecho mi vida, y mientras que tenga vida voy a estar inspirado en ellas, entonces yo tengo que opinar al respecto, porque yo tengo un concepto muy especial sobre la mujer, y aunque no quiero que tengan ese comportamiento, porque no va a pasar, pero sí puedo opinar al respecto”, destacó el artista de 57 años.

Para finalizar la entrevista, El Chapo de Sinaloa le envió un mensaje a todos los usuarios que lo siguen atacando por está situación. “Yo sabía que al comentar algo. Yo hago música, por ejemplo, y no por eso creo que va para todo el mundo, o sea, no soy monedita de oro, a unos les va a gustar y a otros no, bienvenidos al mundo del Chapo, y los que no, que les vaya bien”, indicó.

