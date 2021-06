El Chapo de Sinaloa se arrepiente y dice que Chiquis Rivera tiene cachetes hermosos

Luego de las críticas que recibió Ernesto Pérez mejor conocido como El Chapo de Sinaloa tras lanzarse en contra de Chiquis Rivera, luego de que está exhibiera su voluminosa retaguardia en un diminuto bañador en color blanco para promocionar uno de sus productos, el cantante sinaloense se retractó y hasta aseguró que la hija de Jenni Rivera tiene hermosos cachetes.

Tras ser tachado de machista, El Chapo de Sinaloa utilizó sus redes sociales para tratar de remediar las declaraciones que hizo en contra de Chiquis Rivera, además de disculparse con todas las mujeres que se sintieron ofendidas por su comentario. Recordemos que el cantante dijo.

“No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñan el culo. ¿Será que tienen una cara horrible? ¡Qué pena cabrón, pena ajena! ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?. ¡Yo uso viagra, por ejemplo!!! ¿o sea tendré que tomarme una foto y subirla para que todo mundo mire que funciona? No mame…”, escribió el cantante por lo que muchos usuarios de las redes sociales se le fueron encima.

Lee también: Con vestido de tiras, Mariana Seoane deja al descubierto sus encantos

A días de generar una controversia en las redes sociales, el cantante sinaloense se diculpó con Chiquis Rivera a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram. “En ese momento me llamó la atención como hombre porque me encantan las mujeres, porque he visto toda mi vida vida a las mujeres, porque las mujeres me han hecho escribir las canciones, porque tengo seis hijos”, indicó.

Sin embargo, no fue todo ya que el también el actor aseguró que el mensaje no iba dirigido a la hija de Jenni Rivera, si no a los medios, además de contradecirse al decir que las si a algunas famosas les funciona desvestirse, él seguirá disfrutando de ese comportamiento.

“Yo no me refería a esta maravillosa chiquilla que adoro y me encanta, que soy fan, estaba expresándome directamente sobre los medios [...] que las mujeres sigan exhibiendo, las que sí les funciona, las que se pueden vender de esa manera, que sigan desvistiendo y enseñando lo que quiera porque yo voy a disfrutar bastante de ese comportamiento”, expresó.

Lee también: Chiquis Rivera enseña hasta el abecedario y cantante se le lanza

Para finalizar la polémica que generó, el cantante aseguró que cayó en una trampa y que se dejó influir por sus emociones sin saber que los enormes cachetes eran de Chiquis Rivera, por lo que terminó tirando un piropo a la cantante.

“Creo que caí en la trampa de unos glúteos hermosos y dejé fluir mis emociones en ese momento, y no supe de quien eran, simplemente los consumí, los hice parte de mi ese momento porque le tome un screenshot lo subí en mi muro y exprese ciertas cosa que ya varios saben”, finalizó.