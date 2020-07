El ‘Burro’ Van Rankin revivió la vez que Karla Álvarez le puso el cuerno con un productor

La actriz Karla Álvarez murió el pasado 15 de noviembre del 2013 debido a una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral, sin embargo, su ex pareja, el conductor de Miembros al Aire, Jorge El ‘Burro’ Van Rankin parece no olvidar que su ex le puso los cuernos con un productor. Pues de nueva cuenta el locutor de radio hizo hincapié en el tema de infidelidad de la actriz, esto durante una emisión de Miembros al Aire, que Van Rankin revivió la vez que encontró a Álvarez con un hombre.

Al igual que Van Rankin, los conductores de Televisa e integrantes del programa Miembros al aire, Raúl ‘el Negro’ Araiza, Mauricio Mancera y Paul Stanley revelaron un momento que muchos hombres no les gustaría contar, experiencias desagradables con su ex, como es la infidelidad, y es que ni los famosos se salvan.

Por su parte, Raúl Araiza, mejor conocido como El Negro Araiza contó que una infidelidad no es del todo mala, pues solo se trata de una mentirita y lo importante es saber hacerla. Mauricio Mancera reveló que efectivamente en una ocasión le fue infiel a una novia, le mintió diciendo que se iba a Francia a estudiar pero, en realidad su corazón ya tenía otra dueña.

Y Jorge Van Rankin revivió lo que reveló durante una entrevista a Hoy en el 2019, el engaño de la desaparecida actriz, Karla Álvarez pese a aceptar que fue un mujeriego. “No tienen una idea de cómo la llegué a adorar a Karla Álvarez. Fui un pasado de lanza al principio, tenía un programa (de radio) de 5 a 8, invitaba a artistas, y te soy honesto invitaba a las que estaban de moda y guapas, así les tiraba la onda, a Ana de la Reguera (entre otras), me las llevaba a cenar, Karla Álvarez llegaba, me la llevaba a cenar, pero ahí yo no quería a nadie, era un desastre”, relató a Hoy.

El Burro también confesó que su relación no fue tan estable, pues Álvarez lo cortaba cada vez que quería, y él se hundía en una tremenda depresión. “Cuando ella quería me cortaba, y me enteraba que estaba con tal y con tal, yo lloraba, yo ni comía, se me que quitaba el hambre de pensar qué estaba haciendo, una cosa terrible. Cuando me cortaba yo creo que fue el peor momento de toda mi vida”.

En un momento, cuando ella terminó su relación, el conductor de Miembros al Aire, confesó que llegó a espiar a Karla y en una ocasión la encontró con un famoso director de escena en su propio departamento. “A pesar de que me fue muy bien en Big Brother no tenía trabajo. Cuando despertaba todavía alucinaba y agarraba mi coche y la iba a espiar (para ver) con quién estaba, afuera de la casa de Karla”, narró a Hoy en el 2019.

Pese a que Karla le había advertido a El Burro que no fuera a su departamente, él se presentó y la descubrió con un hombre que estaba sin camisa, mientras ella bailaba en una mesa.

