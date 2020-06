Eiza González le reclama a AMLO: ¿Y Giovanni?

Eiza González está envuelta en una polémica tras reclamar a AMLO. Eiza González se fue con todo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, haciéndolo responsable de la muerte de Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco.

"Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Por lo que los seguidores del actual Mandatario salieron en su defensa, argumentando que el mensaje debería de ser para el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

"Aclaración: el gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaroR del PAN/MC fue el que ordenó reprimir a quienes no usan cubrebocas. López Obrador siempre dijo que eso no estaba bien. ¿Por qué no presionas al gobernador?", cuestionó un cibernauta.

Otros no midieron sus palabras y hasta le dijeron que seguramente el silicón se lo metió en el cerebro. Por lo que Eiza retomó su cuenta para responder a sus detractores.

"Porque se pelean por a quien le responde, cuando lo importante es tener una respuesta. Agarren el pedo. No porque sean pro amlo la policía los protege (...) y porque no se le puede cuestionar al gobierno?".

Existen los estados, señorita, no todo le compete al gobietno federal, ese @ va a otro lado — Amilkar R₹ (@AmilkarDgzz) June 8, 2020

López, de 30 años, fue detenido a inicios de mayo por haber incurrido en una supuesta "falta administrativa" y días después murió por traumatismo craneoencefálico.