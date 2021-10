Edwin Luna se mofa de los gustitos de Kimberly Flores tras rumor de infidelidad con Roberto

Tras los fuertes rumores de infidelidad por parte de Kimberly Flores a Edwin Luna con el actor Roberto Romano, la pareja vuleve a dar de qué hablar, y en está ocasión no fue por desmentir el escándalo por el que la modelo guatemalteca estuvo en el ojo del huracán tras su paso por el reality show de Telemundo, La casa de los Famosos, sino que ahora los famosos tomaron con humor este episodio en su vida y el cantante hasta se mofó de los gustitos de su esposa.

Han sido varias las semanas desde que Kimberly Flores y Edwin Luna atravesaron por el turbolento episodio que desató la participación de la modelo en el reality show, en donde fue relacionada sentimentalmente con Roberto Romano, siendo Edwin Luna llamado el "venado", sin embargo, ahora la pareja parece mofarse de las especulaciones y controversias que generaron en las redes sociales y dieron carpetazo a este asunto, mofandose de lo sucedido, luego de que el actor se contradijera en sus declaraciones.

Cabe mencionar que Roberto Romano en un primer momento aseguró que si había tenido intimidad con Kimberly Flores, pero más tarde se retractó y aseguró que siempre había respetado a la esposa del líder de La Trakalosa, y ante estás contradictorias declaraciones a Edwin Luna no le quedó de otra que mofarse de los gustitos de su esposa.Fue a través de un video que colgó en su perfil de Instagram que el cantante le mandó una indirecta al actor.

En el breve lip sync de TikTok el famoso sincroniza su voz con un: "Oye, ¿ya te había dicho que tienes unos perros ojazos?", por lo que la modelo guatemalteca responde con un rotundo no. Pero segundos después Edwin Luna expresa: "Noooo, lástima que los uses para fijaste en puro pen***". Como era de esperarse, está última frase del cantante generó toda una controversia en las redes sociales.

Mientras que unos usuarios expresaron que la indirecta iba hacía Roberto Romano, otros no dudaron en aplaudirles a los famosos por la manera en la que se toman el escándalo, pero hubo quienes también le pidieron al cantante ya no desprestigiarse más de lo que ya está con este tipo de videos con los que solo consigue que las personas se mofen de él. "Eso me huele a indifecta jajajja pero pues tbn se fijó en él jajajaja", "X eso se fijó en ti", " La gente ya casi se olvida que te pusieron los cuernos Edwin. Animo"," Neta ! Le gusta a Edwin luna que se burlen de él ?que bárbaro que estomago para soportar", "El guero de ROBERTO estava muy guapo..... y supuestamete no solo lo miro sino que se lo COMIO... ", "Pues se terminó quedando contigo y no con Roberto", "JAJAJAJA una indirecta muy directa", son algunos de los comentarios en la publicación de Edwin Luna.

Cabe señalar que tras la repentina salida de Kimberly Flores de La Casa de los Famosos, ella y Edwin Luna se encargaron de aclarar a través de un video en su canal de Youtube los rumores de la supuesta infidelidad, pues al final del día aseguró que le pagaron por actuar y ella eso hizo. “Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, muchas no. No es como ustedes lo vieron. Estábamos actuando y me estaban pagando por ello”, dijo la cantante.

Además, la famosa expresó que la mayoría de las cosas que el público veía estaban planeadas y todos los participantes tenían que actuar y seguir el juego, descartando que nunca pensó en engañar a su esposo. Sin embargo, recientemente Roberto Romano expresó: "Lo que pasó antes de conocerla, pasó antes. Y cuando pasó eso yo dije ‘aquí mismo se acaba, aquí empieza y aquí se acaba’. Porque tienen hijos, yo no me voy a meter en pedos en lo único que creo que si la cagu* fue en que no marqué distancia clara y aquí di un poco el jugueteo con ella como bajita la mano y aparte de todo estar con Alicia. Ahí sí la cagu*, lo acepto”, dijo.

