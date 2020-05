Edwin Luna regala despensas a quienes más lo necesitan

Edwin Luna regaló 400 despensas a los más necesitados por la contigencia que está causando el coronavirus. El cantante, líder de la Trakalosa de Monterrey y esposo de Kimberly Flores, quien mostró su apoyo a los más necesitados con la donación de las despensas, pues este virus ha provocado que muchas familias se quedaran sin trabajo y sin dinero para solventar sus gastos.

Fue el mismo cantante quien compartió en sus redes sociales su buena acción en Santiago, Nuevo León. Pese a que la donación de despensas fue en una sola ciudad, Edwin Luna prometió que seguiría regalando más despensas en otras ciudades.

Edwin Luna indicó a través de su cuenta de Instagram que con está donación cumplía un reto con la ayuda de todos.

"Claro que cumplimos con lo que les dije de ir a donar despensas cumpliendo el reto de @henrymartinm, gracias a todos mis amigos que se apuntaron con nosotros y la gente que, a través de mi cuenta en @twitch cómo #Edmoonkillz, ha hecho sus aportaciones. Hoy fue a #Santiago, pero vamos por más con la ayuda de todos. Se entregaron al #DIF municipal para que sea más ordenado y ya nos hablaron de algunas otras dependencias. Nos pondremos a trabajar. Gracias Lic @miguelcantugonzalez por nombrarme #Embajador de #NuevoLeón, que nos pondremos las pilas", fueron las palabras del cantante de La Trakalosa. Pd: estoy loco jaja y muchos no me soportan, pero mis papás me enseñaron a ser buen cabrón”, escribió Edwin Luna junto a una fotografía que compartió en sus redes.

La forografía rápidamente se llenó de comentarios, tanto positivos como negativos, sin embargo, Edwin Luna invitó a todos sus millones de seguidores a aportar lo que esté a su alcance a través de la página de Twitch para que él entregue a las personas más vulnerables el apoyo de todos.

"Sería bueno que nombres a todos los que soportaron por que al único que se ve es a tí y la gente solo hablará maravillas de ti y así no se vale” “Quien obra bien le va bien, gracias por el tan humilde gesto para las personas que necesitan ese apoyo, Dios te bendiga a tu familia y te siga dando mucho para que lo compartas”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.