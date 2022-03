Eduardo Yañez reacciona a cachetada de Will Smith: "Hay que estar en sus zapatos"

Tras la polémica en la que se ha visto el actor de Hollywood, Will Smith, después de haber dado una cachetada a su colega Chris Rock durante la pasada gala de los Premios Oscar, el mexicano Eduardo Yañez reaccionó a este incidente como el que vivió hace unos años durante una alfombra roja.

Ante el escándalo de Will Smith, Eduardo Yañez también se volvió tendencia en redes sociales, precisamente porque los internautas recordaron el momento en el que el actor mexicano golpeó a un perdiodista de El Gordo y La Flaca, sin embargo, el protagonista de la telenovela Amores Verdaderos mencionó que no le interesa en lo más mínimo estar relacionado en este tipo de acontecimientos.

Fue durante una entrevista con el programa Despierta América que el actor indicó que esta harto de que siempre lo relacionen con acontecimientos similiares y que siempre le pregunten de lo mismo. “Yo pasé por eso hace más de 3 años y ya estoy harto de que me pregunten sobre lo mismo, y ahora se suscitó esto anoche en los Oscares, muy desafortunado para todas las personas que están envueltas en esto y pues ya… ¿qué más puedo decir?”, dijo frente a las cámaras del programa de Univisión.

De la misma manera, Eduardo Yañez recordó el descontrol que tuvo hace tres años por lo que tuvo que pedir disculpas públicas, tal y como lo hizo Will Smith. “Él sabrá por qué se descontroló, yo sé por qué me descontrolé yo, y en su momento me tocó pedir también disculpas, no pedir, sino ofrecer una disculpa”, señaló el actor de Televisa.

Pese a lo que él vivió y que ahora mantiene en el ojo del huracán a Will Smith, Eduardo Yañez indicó que en repetidas ocasiones los artistas deben soportar algunas situaciones incómodas y que no es para nada agradable. “Más bien lo dijo Will Smith, a veces están acostumbrados a que se diga de todo de nosotros, y nosotros tengamos que sonreír y seguir de largo, y hay veces que no logras detenerte”.

Respecto a los memes que surgieron en las redes sociales sobre vinculando a él con el actor de Hollywood, el famoso indicó que no le ha querido tomar importancia. “La verdad es que no le he querido dar importancia a esto porque es algo de lo que yo vengo huyendo desde hace más de 3 años y medio, o sea, voy a una entrevista y quien me vuelve a preguntar sobre lo mismo ya me da en la torre porque ya es un episodio que pasó en mi vida y ya quedó atrás”.

En cuanto a que Eugenio Derbez ha estado en las dos incómodas situaciones, tanto la de él como la de Will Simith, Lalo Yañez bromeó y aseguró que parece que el productor les está echando guru guru. “Además siempre nos mira antes de que venga el momento, parece que nos está echando el guru guru, pero no, que bueno que lo mencionas y felicidades a él y a todo el equipo de trabajo por este Oscar de la película CODA, eso es lo que hay que resaltar, los momentos positivos, tanto del señor Smith, que también ganó un Oscar como Mejor Actor”, remató.

