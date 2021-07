Eduardo Yañez enfurece y asegura que México estará como Cuba: "Tenemos un dictador"

Hace unas horas el actor mexicano de cine y tenovelas, Eduardo Yañez explotó contra el gobierno de Cuba y comparó la situación que vive el país con la de México, asegurando que los mexicanos tienen como presidente a un dictador.

Fue durante un encuentro con la prensa, a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que Eduardo Yañez fue cuestionado sobre la situación que está viviendo Cuba tras la falta de alimentos y medicinas y sobre el apoyo que el país ha recibido de algunos famosos en las redes sociales.

El protagonista de Amores Verdaderos de Televisa expresó que no le extraña la situación de Cuba, pues siempre ha estado así, sin emabrgo, desató una controversia en las redes sociales al augurar que México estará así, supuestamente al mal trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador como Presidente, a quien además llamó dictador.

Lee también: Eduardo Yáñez harto de 4T regale dinero a jóvenes huevones

“Yo lo que digo es que no es aplaudible que ningún pueblo esté así, siempre ha sido así ese país, yo no sé qué les extraña, o sea por qué lo hacen tema ahora, ¿porque ahora salió la gente?… siempre han salido. Esto nos espera en México, igualito, tenemos en México un presidente que es un dictador, igualito nos espera en México”.

Yañez expresó que a políticos como Castro y sus hijos son a los que apoya actualmente el Presidente de México, personas que matan de hambre al pueblo y que tienen como esclavos. “Años duró en el poder Castro, y sus hijos, y ahora está otro güey y da lo mismo. Esos son a los que apoya nuestro presidente, a los que hambrean al público, al pueblo, y a los que matan a su gente de hambre y los tienen de esclavos”, expresó el actor de 60 años.

Para finalizar la entrevista, Eduardo Yañez, indicó que en estos momentos no confía ni en su propia sombra. “Nosotros ya no somos amigos del ejército, el pueblo mexicano somos ya enemigos del ejército, para el ejército somos enemigos, ya no es como antes que se paraban a ver ‘oiga señor se le ponchó su llanta, le ayudo, soy del ejército, soy su servidor’, no eso ya no es así”, remató.

Cabe mencionar que está declaración surge después de que el actor de Televisa expresara su postura en contra del apoyo que reciben los jóvenes mexicanos a través del programa Jóvenes construyendo un futuro, pues considera que esté apoyo está bien cobrado, pues era una de clase de proselitismo para seguir ganando votos , pues expresó que en vez de utilizar este dinero recaudado de los impuestos en cosas más importantes como; la seguridad y personas con cáncer, lo daba a huevones.

Lee también: Marjorie de Sousa hace competencia a Maribel Guardia con glamoroso vestido

"Increíble, para que sigan votando por este gobierno corrupto, les regalan dinero que es además de nuestros impuestos. Crear un país de huevones ignorantes que puedan ser fácilmente controlados. Pero los niños con cáncer, la inseguridad, la falta de empleo, el Covid, etc, etc, que se chinguen", escribió el famoso de 60 años.

Síguenos en