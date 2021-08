Eduardo Yáñez confiesa haber pasado su infancia en la cárcel junto a su mamá y su abuela

Tras posicionarse como uno de los mejores actores de México, Eduardo Yáñez Luévanos, conocido simplemente como Eduardo Yáñez, confesó aspectos de su vida de los que muy pocos se sabía, como el hecho de haber pasado su infancia en una famosa cárcel de la Ciudad de México junto a su madre y su abuela.

Fue durante una reciente charla con Yordi Rosado en su programa "La Entrevista con Yordi Rosado", que el galán de telenovelas de 60 años, reveló aspectos de su vida, que supone, son los que lo han marcado en su temperamento y carácter, por el que muchas veces ha estado en el foco público.

Eduardo Yáñez, empezó contando que de su padre biológico no sabe nada ni quiere saber a estas alturas de su vida, pues su madre María Eugenia Luévanos, de quien tiene los dos apellidos, se embarazó cuando era muy joven y no se interesó por formar un hogar con su entonces pareja.

"Me llegaron a Televisa un chorro de cartas, cuando ya mi carrera empezó a despuntar, y empecé a ser reconocido por el público, me llegaron miles de cartas de varios estados diciendo que: 'Yo soy tu padre' y no sé que... cartas de güeyes que decían que eran mis papás y así...obviamente las tiraba todas", contó el protagonista de "Amores Verdaderos" (2012-2013) de Televisa.

Entre tanto, contó que por el trabajo de su madre, siempre fue muy dura con él, pues hasta le pegaba para corregirlo, pero al mismo tiempo agradece que haya sido su madre y padre a la vez, pues es por sus enseñanzas, que ha podido sobresalir en la vida:

"Mi jefa [mamá] era celadora de la cárcel, mi abuela y mi mamá y las dos hacían un tandem (equipo) que ¡olvídate!; no le contestaras a una o a la otra, porque ma***za que te ponían!".

Así mismo contó que a sus 7 años de edad, se vio en la necesidad de pasar su infancia en una cárcel, ¡sí!, en la famosa Prisión de Lecumberri de la Ciudad de México, la cual era la única que había y era mixta, por lo que convivió con hombres y mujeres presos de su libertad por algún delito grave que cometieron; así lo contó:

"Bueno, yo crecí ahí por unos años, no teníamos un departamento; mi mamá trabajaba 48 horas por 8 [de descanso] y pues me llevaba a mí, mis otros medios hermanos vivían con mi abuela". El histrión que ha dejado huella con su participación en 21 producciones televisivas, agregó que la habitación en la que vivían era para su madre y su abuela, aunque tenían que ocupar los baños que eran compartidos con todos los presos.

Dicha cárcel fue construida en 1885 y luego de construir otras prisiones, desde 1976, es sede del Archivo General de la Nación y ahora es llamado el Palacio de Lecumberri.

Yáñez, quien este 2021 participa en la tercera entrega de "La Reina de Sur" junto a Kate del Castillo y Humberto Zurita, también contó que estando en la cárcel, fue operado de las anginas y ahí lo vio a su primera psicóloga.

Incluso contó que ahí fue donde debutó en las artes histriónicas: "Ahí debuté como actor con aquella de Martí (Cultivo una rosa blanca en julio como en enero)... para los presos el Día de los Padres y las presas el Día de las Madres... esas fueron las primeras apariciones en público, ¿no?".

Ante el cuestionamiento de Yordi Rosado sobre si convivía con los internos del penal, Eduardo Yáñez respondió con toda naturalidad: "Claro, había un cuate que nunca me voy a olvidar de él, Raúl -había golpeado a su esposa de una manera salvajísima y matado al amante de su esposa; él era cinta negra en karate; entones estaba preso por asesinato y él me subía a sus rodillas, y me contaba cuentos, me enseñó a jugar ajedrez y me enseñó a jugar damas chinas, otro ser humano de aquél que acusaban, porque mi mamá era la que me decía... [contaba de él] pero él le llevaba regalos a mi mamá, la pretendía, nombre, alto, guapo, delgado".

Así mismo contó cómo era su relación con la mayoría: "Nunca me voy a olvidar, yo comía en el comedor con ellos, y todos se jugaban el quién iba a estar conmigo, o sea, ellos: 'Pásame al Lalo, para acá, para allá', y luego le hablaban a mi mamá: '¡Maru!, que tu hijo, que esto... y mi abuela Virginia, 'la Vicky y la Maru' y también eran re-tranzas, les pasaban cosas a los presos que también estaban prohibidas, como cigarros".

Su andar por el que alguna época fue el reclusorio más temible de México, era tan natural, que cuando su mamá se iba a hacer su ronda, lo dejaba con su abuela o con alguna presa, con las que a veces se quedaba dormido entre sus brazos.

Por otro lado, contó que nunca hubo ningún mal comportamiento de los reos hacia él, pues más bien, le enseñaban defensa personal, a boxear, entre otras cosas. Y asumió que más bien fue él el que en su adolescencia, empezó a sentirse atraído por las reas, de quien en algún momento recibió ciertas muestras de tipo sexual, pero nada que le hiciera tomar determinaciones, pues apenas era un niño.

