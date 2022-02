Eduardo Yáñez apoya a Livia Brito en contra del fotógrafo: " yo también lo agarro a madrazos"

Desde el 2020 la actriz cubana Livia Brito ha estado envuelta en una polémica tras agredir al fotógrafo Ernesto Zepeda, por lo que algunos compañeros del medio la han criticado pero también apoyado como lo hizo recientemente el actor, Eduardo Yáñez, quien aseguró que él también habría agarrado a madrazos al paparazzi.

Cabe mencionar que entre los artistas que se han visto envueltos en este tipo de escándalos ha sido Eduardo Yáñez, pues como olvidar aquella ocasión cuando el actor le dio tremenda cachetada al reportero Paco Fuentes del programa 'El Gordo y la Flaca' durante una alfombra roja.

En este sentido, el protagonista de Amores Verdaderos señaló que Livia Brito tiene su apoyo, pues coincide con ella en que todos los fotógrafos deberían de pedir permiso para fotografiarlos o abordarlos aún cuando se encuentren en lugares públicos.

“Si tú eres un paparazzo y ves que voy de vacaciones con mi pareja, ching*n de tu parte. Si vienes y me dices: ‘¿Te puedo hacer unas tomas?’ (...) Tu dinero te lo fuiste a gastar ahí sabiendo que ibas a tener cierta intimidad, quizás no tanta, pero si hay gente del hotel y vienen y te piden una foto, yo la doy, no hay pedo, ¿qué tiene?”, dijo el actor de televisión durante una entrevista con Laura Estrada.

Eduardo Yáñez aseguró que de haberse visto en la misma situación que la actriz cubana, él no lo hubiera dudado y hubiera hecho lo mismo que hizo ella, agarrar a madrazos al fotógrafo.

“Ahora, si el paparazzo viene y dice: ‘Déjame hacerte unas fotos’, yo te aseguro que la chava no hace pedo. Todavía que está haciéndose el escondido y haciéndola de pedo, yo la verdad sí lo agarro a madrazos”, comentó señaló el polémico actor.

Cabe mencionar que fue en el 2020 cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda hizo publica la agresión de la actriz cuando se encontraba con su pareja, Mariano Martínez en las afueras de un hotel en la Riviera Maya.

