Eduardo Santamarina y el halago que le hizo a Irina Baeva

Irina Baeva podría ser la nueva Aventurera por lo que Eduardo Santamarina dio su opinión, sobre si la actriz rusa sería buena opción para desempeñar este papel que ha hecho Niurka, Edith González , Ninel Conde, Lorena Rojas, Maribel Guardia, Sabine Moussier, entre otras.

“Guapísima, tiene que ser una gran actriz. Ella no la veo nada mal porque tiene que ser muy sensual y tiene que tener esta como doble faceta, de repente entrar como una mujer inocente y después virginal… y termina siendo una tal por cual”, indicó el actor.

Sin embargo, ha sido la misma Irina Baeva quien ha manifestado, que hasta el momento no ha sido requerida para está obra de Juan Osorio, y que anteriormente la realizaba Carmen Salinas. “Yo no he tenido ningún tipo de invitación de Juan Osorio, porque es él quien la va a hacer, pero hasta ahorita no sé nada”, indicó.

La actriz rusa señaló que si tuviera la oportunidad de dar vida a ‘Elena Tejero’ le pediría consejos a Niurka Marcos. “Es una (de las aventureras) más emblemáticas. Siempre está padre tener tips de alguien que ya ha hecho este trabajo, que te puede ayudar”, señaló.

Santamarina, quien ha sido parte de está obra, también indicó que otra buena opción para este papel sería la cubana Niurka Marcos. Aunque se desconoce si Irina Baeva hará este papel lo que si es cierto, es que, Gabriel Soto si estará en Aventurera. Fue en el mes de febrero cuando el productor Juan Osorio reveló que Gabriel Soto sería el protagonista de la historia.

“Gabriel Soto va a ser el galán y retomo ‘Aventurera’ en mayo; reaparece el montaje con un concepto diferente, con una propuesta diferente y con un reparto muy diferente, muy novedoso, que espero que a la gente le guste (...) Se van a sorprender con la propuesta artística y por primera vez vamos a montar una carpa, ‘Aventurera’ va a estar siempre caminando en diferentes alcaldías”, expresó.