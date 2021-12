Eduardo Santamarina sonroja a Mayrin Villanueva; destapa secreto

Desde hace poco más de 12 años, Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva viven una historia de amor como de cuento de hadas. Recientemente el famoso actor de La Desalmada reveló algunos secretos de cómo es que mantiene viva la llama de la pasión en su sólido matrimonio, razón por la que seguramente sonrojó a Mayrin Villanueva.

Fue durante una entrevista con el programa de Tv Azteca, Venga la Alegría que el famoso contó algunos detalles de su vida íntima al lado de la protagonista de la telenovela Si nos Dejan; pues no es nada fácil mantener vivo el amor y la pasión al mismo tiempo, por lo que el actor de Televisa dio algunos tips.

"Sí como no, ya estamos muy correteados, bueno, perdón mi amor, estoy muy correteado, pero todavía levantamos polvo", expresó Eduardo Santamarina para dejar claro que a sus 53 años todavía da batalla. Para rematar el actor manifestó que en la intimidad es muy importante la creatividad, ya que es así como ha mantenido viva la llama de la pasión con Mayrín Villanueva.

Lee también: Aracely Arámbula encanta a la cámara con sesión de fotos en lencería

"La creatividad es la clave, la creatividad nunca debe faltar ”dijo durante la entrevista a Venga la Alegría. Recordemos que, pese a la forma en la que los famosos iniciaron su relación, en medio de rumores de infidelidad de parte de Mayrín Villanueva, quien se enamoró de Eduardo Santamarina jusatmente cuando protagonizaron la telenovela Yo amo a Juan Querendón, por lo que la actriz, que en ese entonces estaba casada con Jorge Poza, decidió dejarlo para justarse con Santamarina.

“Duramos dos años haciendo la novela y te empieza a gustar, empiezas a sentir química (…) Jorge también tuvo una relación, él y yo siempre fuimos muy sinceros, los dos hablábamos de las cosas”, señaló la actriz en ese momento, dejando claro que ambos fueron infieles pero que compartían el mismo hogar.

“Pero fuimos infieles porque estás dentro de una relación. Yo estaba viviendo con una persona y estaba saliendo con Eduardo. No es algo de lo que me enorgullezca, así pasaron las cosas, no es que sea lo correcto. Creo que lo correcto es terminas una relación y ya después puedes empezar”, contó Mayrin.

Lee también: La vez que Adela Noriega hizo suspirar a Fernando Colunga con su belleza natural en Amor real

Pese a lo que vivieron hace años, actualmente la pareja es una de las más estables del medio del espectáculo. Recientemente Eduardo Santamarina compartió en sus redes sociales una serie de imágenes desde las pirámides de Teotihuacán. en las que presume a su hermosa familia, Julia, hija que tiene en común con Mayrín Villanueva y los hijos de su esposa con su anterior matrimonio, Sebastián y Romina Poza.

“Mis cinco sentidos devorando momentos como estos, dándole las gracias a Dios por la Familia a la cual pertenezco, orgulloso me hacen sentir todos y cada uno, faltaron Edu / Robert físicamente, pero siempre están en mi corazón. Así que como dice la canción 'Grax a la vida que me ha dado tanto…' ”, escribió el ex esposo de Itatí Cantoral. En los comentarios, Villanueva respondió: “Bella y amada familia que nos regala tantas alegrías cada día”, expresó el famoso.

Síguenos en