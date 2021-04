Eduardo Santamarina se enfrentó con Jorge Poza por el amor de Mayrín Villanueva

El destacado actor de telenovelas y series, Eduardo Santamarina revivió uno de los momentos más incómodos que ha vivido a lo largo de su vida; se trata de la vez que enfrentó a Jorge Poza por el amor de la actriz Mayrín Villanueva, con quien actualmente tiene 12 años de casado.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que el galán de Televisa revivió el pleito con Poza, quien en ese momento era aún esposo de Mayrín, mientras él le coqueteaba a la hermosa actriz, ocasionando que ella también reaccionara a sus intenciones, ocasionando que ella se separara del actor de Oscuro Deseo.

Santamarina fue muy honesto y detalló que en ese momento la que la llevaba de perder era Villanueva porque ella tenía un compromiso con Jorge Poza mientras que él estaba soltero, por lo que tras ser el tercero en discordia lo único que le quedó hacer es esperar a ver que decisión tomaría la actriz.

“La que llevaba la de perder era ella en ese sentido, porque yo no tenía relación, entonces la afectada era ella, la que la tenía complicada era ella. Lo único que puedes hacer en esos casos es decir ‘haz lo que tengas que hacer, yo voy a estar aquí para lo que necesites’, pero no puedes ir más allá. Yo al margen, pero me necesitaba y ahí estaba. Cuando tú hablas las cosas, que es como lo hizo ella, encaras las cosas y dices ‘voy a hacer esto’, obviamente es un golpe muy fuerte, pero con el tiempo esas acciones se agradecen”, confesó durante la entrevista con Rosado.

Eduardo Santamarina compartió cómo fue que enfrentó a Jorge Poza después de que este se enterara por la propia Mayrín Villanueva que ambos sentían una atracción. “Nos saludamos, un saludo diplomático, pero nunca con esta cosa de rivalidad al menos no de mi parte, porque no hay culpables”, dijo Santamarina.

El actor de Televisa señaló que tras el divorcio de Jorge Poza y Mayrín Villanueva, él no sintió culpa, pues aseguró que ellos no traicionaron a nadie nada, porque la situación se manejó con honestidad. Pese a que Eduardo Santamarina dejó entrever que no hubo infidelidad por parte de la actriz, ha sido ella misma quien ha reconocido que falló.

Fue durante una entrevista para el programa Hoy que Mayrín Villanueva aceptó que le fue infiel a Jorge Poza con Eduardo Santamarina. Y aunque quedaron flechados mientras hacían la novela, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina comenzaron una relación tras el divorcio de ella.

“No fue durante la novela, duramos dos años juntos haciendo la novela, y sí, te empieza a gustar, empiezas a sentir química”, recordó durante la entrevista para Hoy.

Villanueva confesó que haber sido infiel no es algo que la enorgullezca pero así pasaron las cosas por lo que decidió dar por terminada su relación con el padre de sus hijos mayores.

“Fuimos infieles finalmente porque estábamos dentro de una relación, yo estaba viviendo con una persona y estaba saliendo con Eduardo. No es algo de lo que me enorgullezca, así pasaron las cosas, no es que sea lo correcto, creo que lo correcto es terminar una relación y luego volver a empezar”, dijo.

La actriz señaló que lo más importante en este tipo de situaciones es hablar con honestidad y saber afrontarlas.

"Lo importante es reconocer lo que está pasando, aceptar las cosas como son, afrontarlas, y ya hablamos; Jorge también tuvo una relación. Jorge y yo siempre fuimos muy sinceros, los dos hablábamos de las cosas, no hubo algo que descubrir o que fue un engaño”, expresó.