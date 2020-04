Eduardo Capetillo y su hijo cantan Recuérdame bonito y enamoran a fans

El ex actor Eduardo Capteillo y su hijo que lleva el mismo nombre enamoraron a sus fans al interpretar Recuérdame bonito del fallecido cantante Joan Sebastian. El exintegrante de Timbiriche y Eduardo aparacen arriba de una camioneta en donde comienzan a alegrar un poco a todas las familias en plena contingencia y aislamiento por la pandemia de coronavirus que vive el mundo.

El gran parecido entre Eduardo y su hijo ha cautivado a millones de personas, pues, el ex actror siempre se caracterizó por ser un galán de telenovelas y su retoño no le pide nada. Los comentarios no se hicieron esperar y tanto papá como hijo fueron halagados.

Lee también: Amenazan a Lizbeth Rodríguez por burlarse de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

"Qué belleza, son idénticos”. “Qué bonita familia”. “Chiquititos”. “Qué chulo cantan los dos. Guapos”, "Waaawww, es impresionante el parecido que tienen, Ed JR es igualito a Eduardo Capetillo de joven", fueron algunos en la cuenta de Instagram de Eduardo papá.

Fue el pasado 13 de abril, el cantante y actor, cumplió su 50 aniversario de vida, quien celebró orgullosamente al lado de su esposa, Bibi Gaytán y junto a ¡sus cinco hijos!. En la intimidad de su hogar, los siete integrantes de la familia Capetillo-Gaytán, entonaron una famosa canción acompañados de las notas del piano por parte de Eduardo y la guitarra, en manos de su hijo mayor, misma que fue interpretada por el como parte de su personaje de la telenovela Alcanzar una estrella (1990), bajo el mismo nombre, en la que intepretaba a Eduardo Casablanca.