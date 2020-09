Eduardo Capetillo se sincera comentando que no era feliz teniéndolo todo

Eduardo Capetillo, protagonista de telenovelas y ex integrante de Timbiriche, quien actualmente está casado con la también actriz Biby Gaytán, llevan 27 años de casados, se sincera que no era feliz teniéndolo todo.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son de las pocas parejas sólidas que quedan en el medio del espectáculo, Capetillo dijo que no siempre ha sido miel sobre hojuelas en su matrimonio y como cualquier pareja normal han tenido altibajos.

En un momento de sinceridad detalló que antes pensaba que cualquier hombre que tuviera lo que él tenía sería muy dichoso y feliz, con fortuna, fama, una familia espectacular y con una salud estable.

Así contó lo siguiente “La pandemia me ha hecho valorar muchísimas cosas que no valorábamos, que ya dábamos por sentado, la pandemia me ha hecho ver el sufrimiento de muchas otras personas, que es mucho mayor al que yo podría tener”, contó el cantante en entrevista para el programa Despierta América

“No era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo”, se sinceró el esposo de Biby Gaytán

“Fíjate, qué contradictorio, o sea, tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina”, continuó Eduardo.

Actualmente siente dichoso y agradecido por tantas bendiciones en su vida y valora ahora más que nunca esta nueva oportunidad después de haber reflexionado.

Lo que hizo cambiar de pensamiento a Capetillo fue el enfrentamiento a la pandemia actual de COVID-19, además de brindar conferencias motivacionales, donde el encontró su lugar.

Mientras tanto, Biby Gaytán de 48 años, debutó como jueza en el programa Pequeños Gigante el cual fue finalizado por la pandemia que atraviesa nuestro país y el mundo entero.

Gaytán, cuenta con un canal de Youtube que cuenta con 236 000 suscriptores donde sube tutoriales de maquillaje, también junto a su suegra elaboran recetas de cocina el cual en uno, la mamá de Eduardo, admite no haberle sido de total agrado en el pasado.

Anteriormente se oía que estaban en planes de la realización de un reality show donde mostrarían la verdadera vida de cada uno de los integrantes de su familia y su interacción, sin embargo se pospuso por tiempo indefinido.

