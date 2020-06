Edith González recordada por sus colegas de 'Aventurera' a un año de su partida

¿Quién podría olvidar el dulce rostro de Edith González? Sin duda, una de las mejores actrices que ha tenido México, protagonista de innumerables melodramas, así como de puestas en escena. Lamentablemente, el 13 de junio de 2019, esta gran estrella apagó su luz y a un año de su partida, sus colegas y amigos de la obra que reafirmó su profesionalismo y entrega Aventurera, la recuerdan de manera formidable.

Un terrible cáncer de ovario fue el culpable de que Edith falleciera, luego de que no pudo ganarle la batalla que duró tres años, tiempo en el que la actriz siguió compartiendo sus grandes dotes histriónicos en diferentes producciones -como si no tuvera nada-, cosa que sorprendía aún más a sus compañeros y amigos de los foros.

Y como un gran reconocimiento a su persona y dotes artísticos, la actriz Carmen Salinas la recordó antes de que se cumpliera su primer aniversario luctuoso, a través de su cuenta oficial de Instagram, posteando cuatro publicaciones en las que aparece Edith en su personaje de Elena Tejero.

"Tenía su carácter Edith, pero ya dejábamos que se le pasara el loquito que traía y volvía a hablarnos. Salíamos de gira y ella siempre nos buscaba al Chato (Juan Pascual Cejudo Mujica) y a mí para desayunar para estar con nosotros… platicarles esto de Edith González es para mí de una añoranza, porque ya no está ella… no concibo que esté tres metros bajo tierra, pero ya está descansando en paz", externó Carmelita Salinas.

"Abrazo con toda el alma a su hija Constanza. Hijita linda aquí está tu abuelita Burnundanga hija, lo que se te ofrezca yo estoy aquí hijita, no estás sola me tienes a mí… tienes a toda tu familia, pero también tienes a esta vieja que te quiere tanto y te recuerda con tanto amor", expresó desde su canal de YouTube, la histriona.

Por su parte, Edith González y Alejandro Tomassi -grandes actores de televisión y teatro-, iniciaron su preparación actoral en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde empezaron una muy buena amistad, a tal grado de que se frecuentaban y llamaban por teléfono muy seguido, incluso tuvieron varias colaboraciones juntos, como en el melodrama Bianca Vidal de 1982 y por su puesto, en la puesta en escena Aventurera, en la que Edith, ha sido sin duda, la mejor que ha dado vida al personaje de Elena Tejero, así como Tomassi a la Bugambilia; esto en 1997.

Hasta que la bella actriz se casó con el Sociólogo Activista Lorenzo Lazo, fue que se separaron un poco estos grandes amigos; sin embargo, su amistad perduró y lo hará por siempre, recordando a su gran amiga.

"La recuerdo bonito. Cuando yo estaba realizando las primeras lecturas de Aventurera, ella me habló y me dijo: 'Oye, Alejandro me están invitando a un proyecto en el que creo tú estás que se llama 'Aventurera' ¿qué me recomiendas?', le dije '¡Vente! Te queda perfecto el papel y te va a encantar' y se fue a los ensayos, se quedó y para mí se convirtió en la gran protagonista de esta historia", recordó por su parte, Tomassi.

No cabe duda, que el teatro era la vida de Edith, y en la última obra teatral en la que se tuvo la oportuniad de apreciar sus dotes artísticos y sus grandes encantos, fue en Entre Mujeres, misma en la que compartiría créditos con Issabela Camil, Alma Cero, Cecilia Gabriela y Ana Bertha Espín, producida por Rubén Lara, quien la recuerda con gran admiración y respeto; un gran reconocimiento a su persona.

"Teníamos muchos años sin trabajar juntos, nos volvimos a reencontrar en 'Entre mujeres' y de verdad creo fue un encuentro muy entrañable, porque habíamos estado distanciados muchos años y regresamos, fue muy agradable volver a trabajar con ella. Somos grandes amigos desde que comenzamos nuestras carreras hace tantos años...

En la obra estuvo muy profesional, a tiempo, nunca puso problemas, fue como una despedida de una mujer maravillosa, súper talentosa, entrañable. Siempre la recordaré y la tengo en mi pensamiento y le mando bendiciones donde quiera que esté", comentó el productor Rubén Lara.

"Se despidió con una gran obra, con un personajazo, nunca notamos que ella estaba mal porque los dos meses y medio que estuvo en el teatro nunca se quejó de nada, siempre llegaba, hacía sus dos funciones, se iba y muy bien con sus compañeras, con la gente. Fue una experiencia muy agradable haber estado con ella en su último trabajo en este mundo", agregó el productor.

Juan Osorio (otro de los grandes productores de la televisión mexicana), recuerda las complicaciones que tuvo con el melodrama de Salomé, que produjo en el 2001, cuya protgonista era Edith, quien le daba vida a una cabaretera. Sin embargo, pese al gran éxito que terminó teniendo, en un principio la gente no aceptaba muy bien la historia, incluso, Osorio cuenta que en la televisora le llamaron la atención porque la historia no estaba funcionando como debía.

Pero después de algunos cambios en la historia, el melodrama llegó a tener tanto éxito, que desde el extranjero (Alemania) recibió mensajes a través de cartas a la actriz.

"En lo personal siento que no ha pasado un año, siento que ha sido hace un mes, hace un día; cuando quieres mucho a las personas no aceptas que se hayan ido, que hayan pasado el umbral de la muerte. Edith fue para mí una gran amistad, una compañera y un cariño muy especial. Las tardes que iba a verla a su casa y platicábamos; en la etapa fuerte y difícil del cáncer y que de repente la vimos que se iba recuperando y como dio la cara y enfrentó la enfermedad ante su público, todo eso habla de una gran fortaleza y un gran ejemplo", agregó Osorio.

Según contó Osorio, en 2018 le hicieron un homenaje en la obra Aventurera, en la que él figuraba como el productor, Edith lo arropó con la sencillez, carisma y humildad que eran parte de su gran personalidad. Incluso, recuerda que él tenía contemplado llevar a cabo una serie don la actriz.

Sin embargo, González estaba colaborando para TV Azteca para un reality de moda y puesto que su contrato aún no terminaba con la empresa, no pudo ser posible tal producción.

"Cuando murió Edith y estuve en el velorio frente a su ataúd concluí el proyecto, ahí le dije que no lo volvería a tocar y no se lo daría a nadie más, porque lo habíamos planeado ella y yo, pero sobre todo porque ella tenía mucha ilusión. Era sobre una escritora, pero no se nos hizo, no se logró y la vida sabrá por qué. Esta serie la sepulté junto con Edith. Ella fue una actriz que dio el 100% en sus proyectos", concluyó Osorio.