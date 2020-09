Edith González estaba en catálogo de prostitución: Alfredo Adame

Luego del enfrentamiento con Laura Bozzo, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, el polémico conductor y actor, Alfredo Adame ha dado de qué hablar. Recientemente el ex conductor de Hoy hizo fuertes revelaciones sobre la supuesta red de prostitución de Televisa en la que supuestamente se encontraba la fallecida actriz Edith González.

Recordemos que no es el único actor que ha hablado de este tema, pues hace unos años la protagonista de Rebelde, Dulce María lo hizo. “Desgraciadamente en este medio y en muchas partes del mundo, ese tipo de cosas sí pasan”, dijo hace unos años la cantante, quien también agregó que formar parte del “catálogo” depende de cada persona.

A estas declraciones también se sumó la actriz Kate del Castillo, quien, luego del lanzamiento del documental Cuando conocí al Chapo, la protagonista de La Reina del Sur, señaló que Televisa ofrecía a algunas actrices a publicistas.

La versión de Kate fue respaldada en ese tiempo por Mario Lafontane, ex productor de Televisa. El ex productor cofesó que la actriz no mentía y Televisa era “el burdel más grande de México”. Ante esto, Lafontane fue despedido.

Lafontane ofreció una entrevista a la periodista Sanjuana Martínez, quien es la escritora del libro Soy la dueña, el cual trata de la historia de vida de Angélica Rivera antes de convertise en la Primera Dama de México. “Es el grupo de las que sí se sabe que van a ganarse una novela, pero ya sabes de qué forma”, comentó Lafontane, respecto a Rivera. Luego de aalgún tiempo, el tema de prostitución dentro de Televisa vuelve a retomarse tras las declaraciones de Alfredo Adame, quien asegura que la fallecida actriz Edith González.

Fue durante el programa de internet Chisme no Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain que Alfredo Adame descartó un catálogo como tal de famosas actrices si no que estas eran ofrecidas como damas de compañía. El polémico conductor aseguró que pese a que Televisa era la "cabeza" otra empresa externa se encargaba de que las actrices tuvieran sus encuentros.

Adame reveló que una “una gringa de mala reputación” llamada, Nancy Rotman, era la que se encargaba de la casa de citas. “No era ninguna gran representante, ni ninguna gran nada. Tenía contacto con Televisa, y con TV Azteca. A ese ’Start System’ no iban las estrellotas de Televisa. No iba Verónica Castro, Lucía Méndez, o Érika Buenfil. A Edith González, de repente la vi una vez por ahí” declaró el actor.

El conducto señaló que a la "gringa" la llamaban “la burdelera de Televisa”, pues era muy conocida por todos, especialmente por las actrices. “No digo que regenteaba a las actrices que tenía, cada quien, el que se deje regentear, es muy su gusto y muy su interés”, señaló.

El actor culminó la entrevista diciendo que muchas actrices le confesaron que no tenían nada que ver con “la burdelera de Televisa” , mismas que le confesaron que la "gringa" además “vendía a las actrices para una película, también las quería vender para la cama”, finalizó.

