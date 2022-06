Edén Muñoz y Nicky Jam, compositores del año en los premios SESAC Latina

El cantautor mexicano Edén Muñoz, ex líder del grupo norteño banda Calibre 50, y el reguetonero puertorriqueño Nicky Jam se proclamaron compositores del año en los premios que otorga SESAC Latina, la organización que regula los derechos de autor en la industria de la música en Estados Unidos.

Durante una gala celebrada en Beverly Hills durante la noche del miércoles pasado, los autores y productores de los temas más escuchados de la música en español, se reunieron para celebrar el éxito que los sonidos latinos cosechan en todo el mundo.

Así, la institución homenajeó a Edén Muñoz por segundo año consecutivo, quien ha firmado varios temas para los grupos más importantes del género regional mexicano como Pepe Aguilar, El Fantasma, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Calibre 50 y Banda MS.

Por su parte, Nicky Jam recibió por tercera vez en su carrera, el título de compositor del año en el apartado dedicado al pop, en esta ocasión por las canciones que ha escrito para artistas de la talla de J Balvin, Karol G y Myke Towers.

"La música, tanto como negocio como refugio para las personas, empieza con una canción y los compositores tenemos el mismo valor que los artistas", destacó a Efe el propio Muñoz, quien a principios de este año confirmó que abandonaba Calibre 50 para lanzar su carrera como solista.

El compositor y cantautor recordó que "hace 15 años llegó con su mochila llena de sueños" a Los Ángeles, California, ciudad donde el 29 de julio dará su primer concierto en solitario ante más de 7.000 personas en el Microsoft Theater.

"Ahora después de todos estos años que se abra la oportunidad de estar solo como artista, cantando mis canciones, es algo bien lindo", valoró.

Además de coronarse como compositor del año del regional mexicano, Muñoz también se llevó el premio a la canción del año por "La Casita", uno de los mayores éxitos interpretados por la Banda MS.

En la categoría pop el título de canción del año fue para "Yonaguni", escrita por Orlando Cepeda y grabada por el boricua Bad Bunny. Trooko, colaborador de Lin-Manuel Miranda y Residente, ganó la medalla al productor del año.

"Yo estoy acostumbrado a trabajar detrás de la escena, en el laboratorio, pero es bonito este reconocimiento", destacó Trooko.

El evento también contó con la actuación de Yahritza Y Su Esencia, la banda liderada por la joven Yahritza Martinez (15 años) y sus hermanos Armando y Jairo, que en menos de seis meses y gracias a TikTok se han convertido en uno de los grupos con más futuros del regional mexicano. EFE

Por su parte, el oriundo de Los Mochis, Sinaloa, expresó su emoción por pertenecer a las filas de los grandes talentos reconocidos de la música y tras algunas fotografías recibiendo sus merecidos premios, destacó:

"Gracias familia @sesaclatina por el honor que me hacen de considerarme el compositor del año, me siento muy honrado. Una noche muy especial donde nos trajimos a casa 7 premios entre ellos la canción del año (La Casita x @bandamsoficial). Gracias a mis co-autores, gracias a los artistas que confían en mis ideas y por supuesto gracias a ustedes por todo lo bueno que son conmigo. Dedico este y todos mis logros a mi familia. A mi esposa @palomallanesg a mis hijos, a mis padres, hermanos, amigos, a mi equipo de trabajo y a todos los que hacen que todo esto sea extraordinario. Los quiero mucho; Y a festejar!!".

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Edén Muñoz

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!