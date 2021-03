Eddie Murphy es incluido en el Salón de la Fama de los NAACP Image Awards

El actor estadounidense Eddie Murphy fue incluido en el Salón de la Fama de los NAACP Image Awards (National Association for the Advancement of Colored People / Asociación Nacional para el Adelanto de las Personas de Color), entrega de premios que destacó las obras de artistas y atletas de color.

El también comediante de las películas más taquilleras, que aceptó el premio por primera vez, lo recibió de manos de su amigo y protagonista de "Coming 2 America" Arsenio Hall, tras mostrarse muy conmovido por el honor de incluirlo en la premiación a las mejores obras de las figuras de color.

“He estado haciendo películas durante 40 años ... 40 años. Esto es lo perfecto para conmemorar eso y ser llevado al salón de la fama”, dijo. "Muchísimas gracias. Estoy muy conmovido".

Murphy pasó a enviar un mensaje a Hall sobre su famoso traje de cuero rojo de su especial de 1983 "Delirious". "Mi traje rojo no era tan ajustado Arsenio", dijo Murphy. “Tengo muchas bromas sobre ese traje rojo. Cuando mecía ese traje rojo, ese (improperio) fue volar".

Lee también: Eleazar Gómez pagará a Tefi Valenzuela 420 mil pesos y la tachan de trepadora

El ingreso al salón de la fama se otorga a un individuo que es visto como un pionero en su campo respectivo y cuya influencia dio forma a la "profesión para las generaciones venideras".

Los miembros anteriores incluyen a Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee, Ray Charles y Sidney Poitier. Los homenajeados más recientes en ser admitidos fueron Cheryl Boone Isaacs y Paris Barclay en 2014.

Murphy comenzó su carrera como cómico de pie cuando era adolescente y finalmente se unió al elenco de "Saturday Night Live". Protagonizó el éxito de taquilla "48 Hours" y dejó su huella en una gran cantidad de películas como "Beverly Hills Cop", "Coming to America", "The Nutty Professor", "Dr. Dolittle ”y“ Dolemite Is My Name ”. Su última película, "Coming 2 America", fue lanzada en Amazon este mes.

Lee también: Juan Osorio no le dará la espalda a Eleazar Gómez; le dará trabajo

La ceremonia de premiación se transmitió virtualmente en vivo por BET. También se transmitió simultáneamente en CBS, MTV, VH1, MTV2, BET HER y LOGO.

El comediante y estrella de "Black-ish" Anthony Anderson fue el anfitrión del programa por octavo año consecutivo.

El fallecido Chadwick Boseman ganó el premio al mejor actor en una película por su papel en "Ma Rainey's Black Bottom". El actor, que también protagonizó la exitosa película de Marvel "Black Panther", murió a los 43 años el año pasado después de luchar en privado contra el cáncer de colon.

“Como siempre, le daría todo el honor y la gloria al Dios Altísimo”, dijo Simone Ledward Boseman, la esposa del actor, con los ojos llorosos, quien aceptó el premio en su nombre. “Agradecería a su mamá y papá. Y honraría a sus antepasados como ahora lo honramos a él. Gracias NAACP por siempre regalarle sus flores. Era un artista poco común y una persona aún menos común".

Boseman habló sobre la frecuencia con la que las personas negras han sido diagnosticadas o mueren por cáncer de colon. Instó a las personas negras mayores de 45 años a hacerse la prueba.

Eddie Murphy es incluido en el Salón de la Fama de los NAACP Image Awards. Foto AP / Chris Pizzello, archivo

"No lo pospongas más", dijo. “Por favor, hágase la prueba. Esta enfermedad se puede vencer si la contrae en sus primeras etapas. Por lo tanto, no tiene tiempo que perder, incluso si no tiene antecedentes familiares. Si cree que no pasa nada y tiene menos de 45 años, sea proactivo con respecto a su salud. Conozca las señales. Conoce tu cuerpo. Escuche a su cuerpo ".

LeBron James recibió el Premio del Presidente por sus logros en el servicio público. Agradeció a la NAACP por reconocer sus esfuerzos más allá de la cancha de baloncesto.

La superestrella de Los Angeles Lakers fue reconocida por sus esfuerzos a través de su LeBron James Family Foundation y su I PROMISE School, una iniciativa educativa co-curricular. El año pasado, lanzó More Than a Vote, una coalición de atletas y artistas negros, que se dedica a educar y proteger a los votantes negros.

James se aventuró en el ámbito del entretenimiento con The SpringHill Company, que une a tres empresas que cofundó con Maverick Carter, incluida la marca de empoderamiento de atletas UNINTERRUPTED, la productora de cine y televisión SpringHill Entertainment y The Robot Company, la consultora de marca y cultura.

"Este premio es mucho más que yo", dijo James. "Estoy aquí recibiéndolo, pero esto se sumerge en todo de lo que soy parte".

DJ D-Nice se llevó a casa el artista del año en una categoría competitiva contra grandes nombres como Regina King, Tyler Perry, Viola Davis y Trevor Noah.

Eddie Murphy es incluido en el Salón de la Fama de los NAACP Image Awards. Foto AP / Chris Pizzello, archivo

Durante la etapa inicial de la pandemia, D-Nice creó un remedio virtual para cualquiera que lidiara con la tristeza del encierro. Presentó Homeschool en Club Quarantine en su Instagram Live, donde tocó canciones populares en los tocadiscos de su casa. Una variedad de celebridades sintonizadas: Rihanna, Oprah Winfrey y Mark Zuckerberg aparecieron para escuchar.

“Ha sido un honor brindar entretenimiento e inspiración durante uno de los momentos más oscuros que hemos vivido”, dijo D-Nice.

Michelle Obama entregó a Stacey Abrams el primer premio Impacto en la justicia social. Abrams fue honrada por ser una fuerza política y su trabajo por el derecho al voto que ayudó a convertir a Georgia en un estado indeciso.

Abrams rindió homenaje a sus padres por su educación.

“Ellos me enseñaron a mí ya mis cinco hermanos que no tener nada no es una excusa para no hacer nada”, dijo. “En cambio, nos mostraron de palabra y de hecho que usamos nuestra fe como un escudo para proteger a los indefensos, que usamos nuestra voz para denunciar las injusticias y que usamos nuestra educación y nuestro tiempo para resolver los problemas de los que otros se alejan”.

Viola Davis se llevó a casa la mejor actriz por sus papeles en cine y televisión en "Ma Rainey's Black Bottom" y "How to Get Away with Murder".

Jazmine Sullivan dio la primera actuación de la entrega de premios con "Pick Up Your Feelings". Más tarde, Maxwell interpretó "Ascension (Don't Ever Wonder)".

Con información de JONATHAN LANDRUM Jr. / Agencia AP LOS ÁNGELES / Fotografía Instgram