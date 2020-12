La actriz Aracely Arámbula, quien se ha ganado un privilegiado lugar en la pantalla chica por protagonizar telenovelas de Telemundo, volvió a enamorar a sus fanáticos, luego de presumir cuerpazo con elegante vestido en blanco y negro para el festejo de Navidad.

"MERRY CHRISTMAS", se lee en una una postal en la que se le puede ver a Aracely Arámbula luciendo su escultural figura con dicho outfit que consta de un escotado corset de encaje color blanco con manga larga y detalles negros y una ajusada falda larga color negro con detalles de flores en color blanco.

El atuendo no podría estar más completo que con el obligado "gorrito de Santa Claus" y luciéndolo al lado del árbol de Navidad. Aracely Arámbula compartió la postal en sus Instagram Stories.

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz de "La Doña", comparte fotografías y vídeos alusivos a la Navidad, pues en sus últimas publicaciones se puede ver que protagoniza un clip al lado del singular personaje "anti Navidad" 'El Grinch', en el que le canta sus "Malas Noticias".

Además, la madre de Miguel y Daniel, también hizo sus peticiones a Santa Claus, aunque por otro lado, la actriz dejó claro que lo más importante y valioso es tener salud y estar en paz y armonía con la familia:

ENAMORA Aracely Arámbula con elegante vestido blanco y negro. Foto: Historias de Instagram Aracely Arámbula

"A ver, los tenis... ¡ay, la bolsa! y... el coche, el choche es muy importante, claro... pero, ¿qué color?, mientras Santa Claus le dice: 'Oye, Aracely, estoy revisando la lista de todos los niños del mundo y no encuentro nada de lo que tienes tú en esa lista'. Y Aracely contesta:"Ah, no, es que ésta es mi carta...esto es lo que yo te voy a pedir, pero me faltan cosas, eh, porque... claro, el vestido ese divino, ahorita te voy a mandar un foto porque necesito que le pongas..."

La cara de Santa Claus, por supuesto que es más que de asombro; pues evidentemente se le hacen muchos regalos los que Aracely le está pidiendo.

"Divirtiéndome con mi querido @santa.claus.tv #Miarafamiliabella pero ya en serio recordemos que el regalo más importante y más valioso es la #Salud y #LaFamilia les deseo de todo corazón #InfinitaSalud para todos ustedes mi #Arafamilia hermosa Gracias por todo si #Amor y cariño de todos los días deseándoles millones de sonrisas y Larga vida con toda la #SALUD #L@sAmooo", expresó la ex esposa de Luis Miguel en su última publicación.