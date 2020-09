Dwayne Johnson 'The Rock' y su familia dan positivos al coronavirus

El reconocido luchador y actor Dwayne Johnson 'The Rock', una de las estrellas más codiciadas de Hollywood, anunció a través de sus redes sociales que tanto él como su esposa y sus dos hijas han dado positivos a la prueba del coronavirus.

El actor expresó su sentir de lo que están viviendo él y su familia ante la experiencia de haber contraído el virus que está alarmando a todo el mundo desde hace meses.

"Les puedo contar que esta ha sido una de las cosas más difíciles y desafiantes que nunca hemos tenido que soportar como familia".

Así mismo, 'The Rock' dijo que su prioridad es proteger a su familia, pues es lo que más ama.

"Ojalá hubiera sido yo el único positivo, pero no fue así, fue toda mi familia, así que eso fue un golpe duro. Pero estoy feliz de contarles que estamos bien. Estamos ya casi al final. Ya no podemos contagiar y, gracias a Dios, estamos en buen estado de salud. Hemos superado el Covid-19 y estamos más fuertes y más sanos", aseguró el querido actor.

Dwayne aprovechó la oportunidad de su comunicado para exhortar a la población mundial que atiendan las medidas pertinentes para evitar el contagio del virus y recordó el uso adecuado de cubrebocas, mascarilla y gel antibacterial.

"No tiene nada que ver con la política. Colóquense la mascarilla. Es un hecho, es lo correcto, y es lo responsable", argumentó.

Entre otras cosas, el actor de "Jumanji: en la selva" (2017), tenía programado estrenar "Jungle Cruise" cinta en la que compartió créditos con Emily Blunt de ("El regreso de Mary Poppins" -2018-) este verano, sin embargo, por la contingencia que se sigue viviendo en todo el mundo, su estreno se estima para julio de 2021.

Mientras tanto, el icónico actor de Hollywood, se unirá a las filas de Netfilx con la próxima cinta de acción "Red Notice", en la que compartirá créditos con Ryan Reynolds y Gal Gadot.

En 2019, el actor de cine, estrenó cintas como "Fighting with My Family", filme que dio como resultado de "Fast & Forius" de nombre "Fast & Forius Presents: Hobbs & Shaw", así como la segunda parte de la historia de la selva "Jumanji: The Next Level".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.