Dulce María revela que amigas le han dado la espalda tras embarazo

La ex integrante del famoso grupo RBD, Dulce María confesó que este confinamiento no se la ha pasado del todo bien, sobre todo porque algunas de las personas que ella consideraba amigas la han decepcinado. Con gran tristeza, la también cantante y futura mamá señaló que en este tiempo, el cual ella considera que es para estar unidos y tener empatía, resultó ser en su caso una situación diferente.

Fue a través de una transmisión en vivo que la ex RBD habló de su participación en la serie de Telemundo, Falsa Identidad como Victoria, pero además habló de lo triste que se encuentra por la ausencia de algunas amigas, aunque destacó que Zoraida y Sherlyn han sido las personas que han estado en comuncicación con ella.

"Hay algo raro que me ha pasado en esta cuarentena en general y en este tiempo, y es algo muy raro. Tengo algunas, poquitas, amigas que, por ejemplo Zori, que ella sí está ya a punto de parir, y ha estado pendiente; Sher que acaba de ser mamá, que están ahí y de alguna forma hemos estado como en comunicación, y han estado ahí como al pendiente y apoyando... cada una en su proceso", compartió Dulce María.

Sin embargo, pese a que Zoraida Gómez y Sherlyn han estado en contacto, ella esperaba un poquito más de personas más cercanas. "Pero me ha pasado que amigas que yo consideraba de verdad gente cercana a mí, amigas en las que confías, que esa es otra cosa, pero no sé si les ha pasado... Me ha pasado que me he decepcionado mucho de mucha gente... Literal como en otoño, que se caen las hojas y no hay cómo retenerlas ni para qué, porque son frutos que ya no sirven, y me ha dolido mucho darme cuenta de gente muy cercana o amistades... Amigas muy cercanas me han decepcionado muchísimo", agregó.

Visiblemente decepcionada de sus amistades, la actriz cuestionó a sus millones de fans sobre si alguna evz habían vivido uan situación similar a la de ella, pues recordó que lso verdaderos amigos estan en las buenas y malas, no solo cuando "todo está bien", pero se ausentan cuando necesitas más de ellos.

"Any (Anahí) sí, sí ha estado ahí, la verdad que súper linda en cuanto se enteró de mi embarazo. Y eso es algo que también, cada cosa, cada detalle se agradece muchísimo", dijo sobre Anahí. "El que te deseen cosas buenas, el que te den consejos para tranquilizarte, todo eso de hecho creo que lo he recibido más de gente que no esperaba que de la gente más cercana, que les vale gorro, luego se desaparecen un mes y les vale gorro, gente que tú creías tus amigas", concluyó.

Anahí, Dulce María y Christopher Uckermann despiden a fan con emotivos mensajes

La legendaria banda RBD que surgió de la telenovela juvenil "Rebelde" producida en 2004 por Pedro Damián para Televisa, está de luto por la pérdida de una persona muy importante para la historia del grupo de rock-pop. Se trata de una empedernida fan de la de nombre Victoria, quien admiraba con tanta devoción a la banda que recientemente murió de forma repentina.

gunos intergrantes de la banda como Anahí, Dulce María y Christopher Uckermann, han externado su dolor por la lamentable pérdida de la ferviernte admiradora de la banda que también la conforman Maite Perroni, Alfonso Herrera y Christian Chávez, quienes han envidado emotivos mensajes a través de sus cuentas personales de Twitter.

El deceso de la chica quien se presume que era una gran fan del grupo, sucedió la semana pasada. Ante la irreparable pérdida, Anahí fue la primera en reaccionar y expresar su agradecimiento y cariño a Victoria (QEPD) a través de un tuit en la que muestra una fotografía de ella con la chica, cuyo encuentro sucedió en uno de los conciertos de la banda; así como con un mensaje de esperanza desde el pasado viernes 21 de agosto:

Victoria , tu luz siempre brillará con nosotros. Aunque tu puerta hoy esté más allá ... te puedo escuchar.

Seguido de Christopher Uckermann quien el sábado pasado externaba: "Victoria ahora dios te cuida Descansa en paz Que alegría y bendición que nuestra música llego a tu corazón. Un honor". El mensaje iba acompañado de una postal de la chica.

Por último, Dulce María, comentó un mensaje de una usuaria @isadoracalegari de la red quien envió un mensaje etiquetando a la cantante con el siguiente texto:

"Dul, una gran amiga llamada Victoria se fue en un accidente y ella amaba a ti y a RBD con toda tu alma. Anahi, Poncho y Ucker ya hablarán palabras hermosas de luz. Tu puedes hacer eso por ella también? Le pedimos con todo corazón. @DulceMaria".

