Dulce María esta embarazada, confirma la llegada de su primer bebé

La cantante y actriz Dulce María compartió a través de su cuenta de Instagram que esta embarazada. La ex integrante del RBD sorprendió a sus millones de fans. “El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse ¡Sí! ¡Ahora sí estoy embarazada! ¡Vamos a ser papás! y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestro bebé”, escribió la actriz.

Aunque ya desde hace varios meses Dulce María ya esperaba la llegada de la cigüeña y por fin la actriz confirmó que estaba embarazada. Por medio de una fotografía, en la que aparece junto a su esposo Francisco Álvarez sosteniendo una prueba de embarazo con resultado positivo.

Las felicitaciones a Dulce María y Francisco Álvarez no se hicieron esperar. Algunos integrantes de ex RBD como Anahí, Alfonso Herrera, Anguelique Boyer, Zoraida Gómez, Christian Chávez, y alguna otras personalidades del medio del espectáculo felicitaron a la pareja. "Que hermosa notica !!! Vas a ser la mejor mamá de este mundo ! Ahora si agárrate !. Que Dios los bendiga", " Omggggggg felicidades dulllll", "Mi gatita nuestros bebés nacerán el mismo año, como nosotras que somos del mismo año. Que bendición Te adoro. Muchas felicidades para los 2", " Felicidades Dulce! Que emoción viene baby, bendiciones", escribieron los ex RBD.

Dulce María y Francisco se convertirán en padres a pocos meses de que cumplan su primer aniversario de casados y en medio de la promoción del disco de la cantante llamado Origen. La actriz señaló que esta grandiosa noticia se da en medio de la pandemia del coronavirus, sin embargo señaló que los “tiempos de Dios son perfectos”.

" A pesar de que las circunstancias son complicadas para todos por esta pandemia confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos. ? Gracias a @clearblue por ser una parte tan importante para confirmar esta gran bendición que nos está cambiando la vida", señaló Dulce.

Dulce María y Francisco se casaron luego de tres años de noviazgo. La pareja llegó al altar el pasado 9 de noviembre en una íntima ceremonia en Tequesquitengo, Morelos

Hasta el momento la publicación de la ex integrate de RBD cuenta con más de un millón de Me Gusta y un sinfín de comentarios en Instagram. Otro de los artistas que se convertirán en padres este 2020 son Jorge Van Rankin, Adrián Uribe y Sherlyn, quien esta última ya dio a luz.