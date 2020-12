Duele a Susana Zabaleta la muerte de Armando Manzanero

El pasado 28 de diciembre el mundo de la música enlutó con la muerte del maestro, Armando Manzanero. El fallecimiento del compositor dejó un gran vacío en millones de personas como también en sus familiares y grandes amigos como Susana Zabaleta.

La que está más que dolida aún por la muerte de Armando Manzanero es Susana Zabaleta. Nos enteramos que, aunque lo recuerda con mucho cariño y le dio grandes enseñanzas, sus ojos se llenan de lágrimas al recordar el nombre del compositor y ni se diga de las cosas que ambos compartieron, informó Reforma.

Desde que Armando Manzanero murió Susana Zabaleta ha demostrado el gran cariño que le tenía al compositor, pues no ha dudado en compartir en sus redes sociales algunos de los momentos que compartió con el cantante. En su más reciente post, Susana despidió a Manzanero una fotografía en la que aparecen juntos. "Como decía el gran Monsiváis “A Manzanero solo lo podría remplazar Manzanero", buen viaje Master"

De manera casi inmediata la publicación de la cantante se llenó de mensajes alentadores. “Reina! Si alguien lo extraña estoy segura que eres tu! Te mando un abrazo con todo el cariño”, “ Simple y sencillamente fuiste muy bendecida de conocer una persona que vibraba muy alto como tu querida Susana, deseo que te recuperes pronto y que esta pérdida te de para adelante y saques un disco espectacular como todos y cada uno de los qué haces”, “ Que cariño tan grande le tienes al maestro”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Hasta el momento la publicación lleva más de 20 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios. Por otra parte, se reveló que no habrá pleitos entre la familia de Armando Manzanero tras su muerte gracias a que la familia es muy unida. Fue la hija de Manzanero, María Elena reveló que gracias a la unión familiar que existe entre sus hermanos (hijos de dos matrimonios del cantante), la segunda de siete hijos, asegura que no habrá ningún problema por la herencia de su padre.

"Todo está clarísimo (mi papá) siempre fue muy previsor y él nos dio todo en vida. No hay nada por lo que nadie pueda sentirse ofendido o peleado porque todo nos lo dio en vida y todo lo compartimos", indicó la hija de Manzanero en enlace telefónico desde Mérida.