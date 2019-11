Dua Lipa se agacha y le sucede lo inesperado

Hace unos días, Dua Lipa, se convirtió en noticia internacional luego de unirse a las artistas que han posado sin brasier, y es que la cantante de fama mundial compartió una fotografía en Instagram donde mostró lo sexy que es, al posar sin brasier, razón por la desató la locura en dicha red social. De nuevo Dua Lipa se volvió tendencia en internet luego de compartir algo que le había ocurrido después de agacharse. La cantante indicó que se le rompieron sus medias.

"Lindo pero letal He pasado por cuatro pares de medias con este vestido", escribió la cantante junto a una imagen en la que aparece sentada con un vestido negro con las medias.

Sin embargo, algo que llamó más la atención de sus millones de seguidores de la red social, no fue exactamente el mensaje de Lipa, si no la sensualidad que derrochó en la fotografía, pues los fans no dudaron en admirar su belleza y en especial las atractivas piernas que tiene.

Hace unos días también la cantante llamó la antención de sus millones de seguidores con la imagen donde se le vio con una remera muy ajustada que provocó que se le notara que no traía sostén.Además de que la prenda traía una frase que cautivó aún más a sus fans. Como era de esperarse la cantante recibió más de 2 millones de Me Gusta en tan solo unas horas.

Dua Lipa ha logrado posicionarse en el gusto del público, pues su música se ha colocado en una de las favoritas. Actualmente la joven de 24 años promociona su más reciente tema de no nombre Don´t start now, el cual no ha desaprovechado la oportunidad para promocionarlo en sus diferentes redes sociales.

Dua Lipa es una de las artistas que llegó para quedarse, ya que pasa por uno de los mejores momentos de su vida, ya que su carrera va en ascenso. La joven, es una de las artistas del momento y muy queridas en las redes sociales y muestra de ello es que cada vez gana más seguidores.