Dua Lipa confirma colaboración con Madonna

Este lunes la cantante, modelo y diseñadora de moda británica, Dua Lipa confirmó, después de tantos rumores, que tendrá una colaboración con Madonna y con Missy Elliott. Dua Lipa aseguró que el 14 de agosto lanzará un remix de ‘Levitating’ producido por la dj, The Blessed Madonna.

"Levitando mezclado por la bendita madonna con mis idolos madonna y missy elliott - 14 de agosto - el sueño hecho realmente ¡¡¡¡vamos !!!!!!", escribió la cantante junto a una imagen en la que aparecen juntos. Sin duda está noticia fue del total agrado de sus millones de fans, quienes no dudaron en felicitarlos por la grandiosa colaboración.

En los últimos días Dua Lipa ha sido la protagonista de un escándalo en redes al ser tachada de nazi por compartir un mensaje sobre Albania, también fue tendencia al anunciar y estrenar una explosiva colaboración con J Balvin, Bad Bunny y Tainy. Pero la cantante y compositora británica tiene mejores temas en qué ocupar su tiempo... como hacer historia en la plataforma de música Spotify, al convertirse en la primera artista femenina en alcanzar más de un billón de reproducciones con cuatro canciones.

Acontecimiento que la mezzosoprano de 24 años no dejó pasar y celebró en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje. "Tengo que celebrar estas pequeñas victorias", escribió al pie de una foto que tenía el título de "Dua Lipa, la primera artista femenina con 4 canciones de más de un billón de reproducciones en Spotify".

Mientras la polémica seguía desatándose en redes, Dua agradecía a sus fanáticos su incondicional preferencia.

"Gracias a todos y cada uno de ustedes que han escuchado mi música. Estoy feliz de que estas canciones encuentren un hogar en ustedes y me siento afortunada de poder pensar que algunas de estas canciones suenan durante el día.

"Los quiero y me siento más que afortunada de poder hacer lo que amo todos los días", agregó la también ganadora del Grammy de Mejor Artista Nuevo de 2019.

Los temas que le dieron su lugar histórico en Spotify son "New Rules", "One Kiss", "IDGAF" y "Don't Start Now", sencillos que se han convertido en tendencia a nivel mundial.

Los casi 49 millones de seguidores en su instagram no dudaron en expresar su emoción por el éxito de la cantante y además de felicitarla, también celebraron con ella este triunfo, por lo que ella les envió un mensaje.

"¡Tengo algo muy emocionante para ustedes pronto que he estado guardando, un gran secreto y no puedo esperar para enseñárselos", posteó sin dar más detalles.

Y mientras la polémica crece en redes, Dua se ocupa de su música, de llevarla a escenarios y posiciones que ninguna de sus colegas ha alcanzado todavía.

