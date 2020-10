Dos mujeres pelean por el amor de Vicente Fernández Jr., ¡de novela!

Mariana González, la nueva novia de Vicente Fernández Jr., hizo nuevas declaraciones contra Karina Ortegón ex esposa del cantante, hijo de Don Vicente Fernández, con las que dejó claro el coraje que tiene contra el famoso, al grado de haberlo difamado con cuestiones muy serias sobre la familia.

Fue para el programa de "Suelta la Sopa" de Telemundo, que la también llamada "Kardashian Mexicana", despotricó contra la ex esposa de su novio, Fernández Jr.

Mariana González envió un contundente mensaje a Karina Ortegón -la ex esposa de Vicente-; pues expresó que ahora que salió toda la verdad a la luz, lamenta que Ortegón haya quedado como una mentirosa ante todo el mundo por haber hablado sobre presunto maltrato físico y psicológico por parte del cantante así como haber declarado que hubo acoso sexual hacia su hija.

Alex Rodríguez preguntó a Mariana que si creía que Vicente fuera una persona que maltratara físicamente a una mujer o abuse de una persona menor, a los que la pareja de Vicente respondió:

"Sabes, que ¡es tan triste!... Creo que quiso llamar un poquito la atención porque número uno, ella se separó desde enero; el día que yo conocí a Vicente me mostró y me mandó por WhatsApp los papeles (del divorcio) y que ya los había metido (al juzgado), porque yo no iba a andar con una persona con compromiso.

Y agregó: "Cuando yo veo que la señora, desde el primer momento que él (Vicente) sube una foto conmigo, comenta y me etiqueta, creí que iba a ser una persona complicada y que iba a ser una persona conflictiva...".

Además aseguró que Karina la había amenazado con que iba a terminar con la relación de ella con su aún esposo en aquel entonces.

"Yo ya había tenido mensajes de ella diciéndome que me iba a acabar la relación. La han visto en lugares de uñas (salas de manicure) hablando pestes de mí y hablando pestes de Vicente; ella, estando en esos lugares, decía: '¿Sabes qué? Ayer me marcó Vicente y me cantaba', cuando Vicente estaba en un hospital con Covid-19 y yo cuidándolo... ¿Crees que no me daba cuenta que era totalmente mentirosa? ¡Claro que me daba cuenta! Porque si yo no hubiera estado en el hospital cuidándolo, nunca me hubiera dado cuenta que (ella) estaba mintiendo y ella inventaba" contó Mariana.

También dijo que tuvo su momento de fama porque lo que quería Karina Ortegón era llamar la atención, ya que utilizó los medios para hacerlo.

"Pero lo más triste, es involucrar a tu propia hija e inventar (cosas) y difamar a una persona, porque tú tengas coraje contra ella".

"Yo voy a masajes, voy a Cardox, me inyecto, me salen moretes... o sea, no coincide nada de lo que habla con la verdad", detalló.

Ante el cuestionamiento sobre si Karina le enviaba mensajes a Mariana, ésta afirmó diciendo que efectivamente ella había hecho varias cosas así, y no sólo con ella, por lo que reveló, le dijo lo que pensaba de ella directamente:

"La señora hizo varias cosas así, y no sólo conmigo... Esa mujer lo único que me da, y se lo dije a ella directamente es lástima".

Sobre Vicente, Alex Rodríguez le preguntó que cómo ha vivido toda esta situación en la que karina ha terminado con su reputación:

"Que fácil es quebrar una taza... A vér, pégala, no va a quedar nunca igual, porque la gente simpre se queda con la idea de lo que esta señora habló y dijo grandes mentiras".

Por otro lado aseguró que ella cree mucho en Dios y en el karma y que todo lo que la gente da, recibe.

Por último, el periodista preguntó a Mariana si cree a Vicente capaz de pegarle a una mujer, a lo que ella dijo:

"Mira, Vicente si lo ves es un alma de Dios, de hecho, yo le he dicho: 'Te hace falta tener más carácter para enfrentar este tipo de situaciones', de hecho lo toma con tanta tranquilidad; a mí me da mucho coraje... súper pacífico, tranquilo, así como se verá, todo se irá aclarando y más triste, quedar así como ha quedado ella", finalizó.

