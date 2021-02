¿Dónde está Rafael Amaya y por qué guarda silencio?

Desde que Rafael Amaya, abandonó la clínica de rehabilitación “Baja el Sol” de Julio César Chávez, no se sabe mucho de él, motivo por el que sus fans se encuentran preocupados, el actor de Telemundo, no ha querido regresar a sus pláticas y tiene consternado al ex boxeador.

Rafael Amaya, ha mostrado un silencio preocupante que alertó a sus seguidores por que en una entrevista que concedió Julio César Chávez, para “Suelta la Sopa”, dijo que el actor no ha asistido a sus pláticas de apoyo que son necesarias para su recuperación.

“Ahora ya todo depende de él, de que le de continuidad a su tratamiento y todo va a depender de él pero trae una actitud muy positiva, lo veo muy cambiado y espero que este sea la buena”.

Fueron las palabras del ex deportista acerca de Rafael Amaya, y cuando se le preguntó si el actor seguirá con tratamiento. Julio César Chávez, dijo que el actor no está asistiendo a sus pláticas de apoyo.

“Pues él tiene que estar en contacto con la clínica, tiene que ir a terapias, pero pues si se descuida, que no diga por qué recayó”, dijo el ex boxeador.

Julio César Chávez, dejó en claro ahora depende de Rafael Amaya tome su situación y se disponga a poner el empeño suficiente en su rehabilitación, de boca de su mánager Karem Guedimin, se supo que el actor no regresará a la televisión hasta que se encuentre en total disposición de hacerlo.

Rafael Amaya preocupa a sus fans con su silencio. Instagram Rafael Amaya

“El Señor de los Cielos”, fue la oportunidad que Rafael Amaya, tuvo para dar a conocer a todo su público la capacidad que tiene como actor y de todas las ganas que le puede poner a su trabajo y por eso fue la serie con la que su carrera como actor despuntó en todo su esplendor.

Solo queda esperar a que el histrión se recupere del todo, vea cual es el proyecto que más le conviene para empezar de nuevo y desempeñar las cosas que le gustan para poder ganarse de nuevo la confianza de los televidentes y de sus seguidores.