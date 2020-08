Donald Trump tendrá voto seguro de Alicia Machado tras embarazosa historia

La actriz y modelo Alicia Machado, ha desconcertado al mundo de la farándula al dar a conocer su "inclinada" postura respecto al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien se especuló que en 2016 tuvo un problema debido a que la modelo -en complicidad con la entonces candidata Hillary Clinton- formó parte de un complot para dañar la imagen de Trump.

Machado, quien se coronara como Miss Universo en 1996 en el certamen en el Aladdin Theatre for the Performing Arts de Las Vegas, Nevada, fue tajante y muy segura de sí misma dijo que en las próximas elecciones presidenciales de noviembre 2020, votará por Donald Trump.

"Este año voy a votar por él, porque necesitamos carácter, el mundo está hecho un desastre y aparte de eso no me gusta la otra opción [Joe Biden], punto", aseguró la también empresaria.

Alicia concedió una entrevista a los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani en su programa de YouTube Chisme No Like, quienes aseguraron que Machado es "trumpista" quien además fue cuestionada sobre el libro "Viva Trump" de Guille Magaña, mismo que habla del presidente Donald Trump en 19 capítulos y uno está dedicado a Alicia Machado.

"Que venda muchos libros, ella va a escribir y van a escribir muchas más personas que obviamente el señor (Trump) tienen sus seguidores y gente que lo ama como persona", externó la venezolana.

Y ante las declaraciones de Alicia, ambos conductores se cuestionan sobre cuál sería la opinión de Hillary Clinton, quien en 2016 contó con el total apoyo de Machado como contrincante de Trump.

Alicia Machado ha sido una de las reinas universales más controvertidas luego de que se desatara un escándalo generado por quien a su reinado tenía las riendas del certamen Miss Universo, el multimillonario Donald Trump -en ese momento era dueño del evento- y que tuvo que ver con el notable aumento de peso de Alicia, pues al año de haber obtenido dicho título, había agregado 18 kilos a su organismo.

Por lo que, Trump la obligó a hacer una rutina de ejercios frente a camarógrafos, fotógrafos y reporteros de los medios más importantes de Nueva York; sin embargo, lejos de alejar a Alicia del mundo de la farándula, la acercó mucho más; el hecho la ha posicionado como la Miss Universo más publicitada hasta ahora.

En esa época, Alicia despotricó contra Trump y dijo haber sido víctima del actual presidente de Estados Unidos y por el que piensa votar en lo que sería su reelección.

"Sí, sí fui víctima. Lo fui porque en ese entonces yo tenía 18 años y no me podía defender" dijo la modelo a los medios.

Ahora que ha sido abordada por Elisa Beristain, la también cantante, ha dado su postura en torno a lo que supone se vendrá en las próximas elecciones de Estados Unidos, este 2020.

"Otra vez me toca protegerme de muchas cosas, porque como dicen, el pasado es algo que yo quisiera borrar pero no puedo. Y pues otra vez vienen las elecciones y otra vez quieren tratar de usar una historia que para mí es muy difícil, dolorosa, complicada; a veces me da risa, a veces me conflictúa la vida, yo he vivido con esta mi#$%a por 24 o 25 años y yo no puedo borrar el hecho de que fui una víctima de este señor en el año 96-97 y eso no tiene marcha atrás".

"Y yo no quiero saber ya nada, nada de ese tema... La gente va a escribir cosas... En el 2016 cuando fue el New York Times el que volvió otra vez a destapar esa caja de pandora, este... yo nunca estuve enterada de muchas cosas ¿sabes? Entonces, no pasa nada, amiga; yo sigo para adelante con mis perfumes, con mi make up, con mi carrera como actriz, como productora; ahorita me están pasando cosas increíbles, por las que he estado trabajando muy duro... mi hija que me necesita más que nunca, entonces ¿sabes? la gente puede decir cualquier cosa".

"Lo importante es que a puerta cerrada, solamente el señor [Tump] y yo sabemos las cosas que pasaron y ahí están, ahí hay muchas cosas que están ahí... que van a estar ahí en mi vida siempre y recuerdos que siempre van a estar ahí... pero bueno, no importa, que Dios lo bendiga, que nos vaya bien en este país", finalizó la ex Miss Universo.

