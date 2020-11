Dona Alejandro Fernández 1 mdp para ayudar a damnificados

El cantante mexicano de música regional mexicana y pop latino, Alejandro Fernández se solidarizó con los damnificados de las recientes lluvias en Tabasco y Chiapas. El hijo de Vicente Fernández puso el ejemplo y donó un millón de pesos a la Cruz Roja Mexicana para ayudar a los más necesitados.

Este miércoles, en Guadalajara, se realizó un evento oficial para la entrega de ayuda. El encargado de otorgar personalmente el donativo fue el hijo de El Potrillo, Alex, quien además tuvo la encomienda de transmitir un mensaje por parte de su padre. Alex, de 27 años, relató que el objetivo de que se hiciera pública esta contribución, es para invitar y motivar a otros artistas y personas en general a que se sumen a buenas causas en pro de los más vulnerables.

"Mi papá me encomendó mucho el siguiente mensaje, y es invitar a la gente a hacer conciencia, a ayudar. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si tienen posibilidad de ayudar a esas personas que no tienen nada, pues hagámoslo.

Lee también: Zoraida Gómez aparece en programa Me caigo de risa tras escándalo

"Y no pedimos que ayuden forzosamente mediante la Cruz Roja, se trata de ayudar como se desee y a quien se desee. Nosotros escogimos Cruz Roja porque hemos visto lo que hacen, ya hemos trabajado con ellos. Tenemos la confianza en el bien que van a hacer".



Añadió que su papá no acudió al evento por motivos de trabajo y detalló que estarán al pendiente de la inversión del presupuesto donado para los damnificados.

"Mi papá no pudo acudir por motivos de trabajo, tenía negocios, cosas qué atender. Por eso me pidió que viniera yo a entregar el cheque. Para nosotros vale más ayudar e invitar a la gente a que se unan a hacer buenas causas en estos momentos, y si a través de mi papá se logra ese impacto, no nos importan las críticas ni el qué dirán por cómo lo estamos haciendo", aseveró.

En el evento estuvieron también Mario Martín Orozco, coordinador estatal de Cruz Roja Jalisco y Miguel Ángel Domínguez Morales, delegado estatal y vicepresidente nacional de Cruz Roja.

Con información de Lorena Jiménez /Agencia Reforma

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ