Don Francisco de Sábado Gigante reaparece con nuevo look

Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco por el desaparecido programa televisivo Sábado Gigante, reapareció con nuevo look: al natural. Look que dejó sorprendidos a sus millones de fans. Dejarse ver físicamente tal cual es a sus casi 80 años de edad, sin teñirse el pelo y sin otros "arreglitos", es como el presentador chileno quiere mantenerse frente al público. "Sentí que de aquí en adelante yo tenía que ser tal cual soy. Durante los años que trabajé en la televisión, algún vez, hace 20 años atrás, tuve que hacerme un arreglito, cosa que hoy en día no me haría.



"Tuve que hacer muchas cosas para poderme mantener frente al público, hoy en día, también quiero mantenerme frente al público, pero diciendo quien soy. Soy un hombre que va a cumplir 80 años, que quiere hacer, principalmente, cosas que le gusta hacer", expresó el presentador vía Instagram durante una charla en vivo para un programa estadounidense.

El ex astro de la televisión hispana afirmó que aunque tuvo que respetar y seguir políticas que no iban del todo con él durante su apogeo en la pantalla, se siente agradecido por la proyección que alcanzó. "A veces uno en su vida profesional tuvo que hacer cosas que no le gustaban precisamente, pero las hacía, hoy yo prefiero hacer lo que me gustaría. Me gustaría colaborar con mi experiencia y compartir lo que aprendí.



"Estoy contento y orgulloso de la vida profesional que he llevado, creo que hicimos un buen trabajo tanto en Chile, donde llevo 58 años, como en Estados Unidos en 35 años". El programa Sábado Gigante de Don Francisco terminó su ciclo en 2015 tras 53 años al aire, 30 de ellos en Estados Unidos por la cadena Univisión.

Don Francisco reapareció al natural. Foto Reforma

De acuerdo con el libro Guinness de los Récords, Sábado Gigante es el show que más tiempo ha permanecido al aire en todo el mundo, pues inició en 1962. El programa, que finalizó el 19 de septiembre en Univisión, tuvo invitados de gran talla y también contó con personajes y secciones entrañables, como "El Chacal de la Trompeta".





En 2016 el conductor regresó a la televisión de la mano de Telemundo. El año pasado Mario Kreutzberger fue embajador de la campaña Teletón en su país natal, donde por cierto, ha permanecido en confinamiento por la contingencia sanitaria, sin embargo, dijo estar por regresar a la unión americana, donde radica desde hace tiempo. El presentador y productor televisivo llegará a sus 80 años de edad el 28 de diciembre.

Con información de Lorena Jiménez /Agencia Reforma

