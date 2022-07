Dispuesta Shakira a pagar viajes VIP a Piqué para que vaya a ver a sus hijos a Miami

¡Vaya bomba la que ha desatado la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira!; y es que luego de darse a conocer en el mundo entero que después de 12 años de "feliz relación", el futbolista español y la cantante colombiana pondrían fin a su relación, ahora han salido a la luz temas como que Shakira está dispuesta a pagarle viajes en avión a Piqué varias veces al año, con tal de que vaya a ver a sus hijos Milan y Sasha a Miami.

Pues de acuerdo con la periodista Elisa Beristain en su programa "Chisme No Like" de YouTube, que ha dado a conocer que no sólo Juan Osorio de Televisa está interesado en llevar la vida de Shakira y Piqué a la tv, sino que también los productores de la serie de Luis Miguel de Netflix están interesados, Shakira ya tiene inscritos a sus dos hijos para asistir a la escuela el próximo ciclo escolar 2022-2023, en Miami, Florida.

Elisa Beristain reveló que la intérprete de "Hips Don't Lie" (2005), ya habría contratado a una abogada de nombre Pilar Maye, así como Ramón Tamborero, el abogado de Gerard Piqué, quienes están tratando de llegar a un acuerdo para ver quién se quedará o de qué forma se repartirán la fortuna que ambos han construido a base de trabajo, así como quién se se quedará o tendrá más derecho sobre los niños.

Una conveniente propuesta

Incluso, sacó a la luz, un documento en el que es la propia Shakira quien le hace una propuesta al padre de sus hijos que se refiere a que ella está dispuesta a cubrir la manutención absoluta de sus dos hijos, producto de su amor con Gerard Piqué, así como pagar hasta cinco pasajes al año en primera clase con tal de que vaya a ver a sus hijos a Miami, pues su plan es irse a vivir al famoso puerto del sureste de Estados Unidos.

Y la famosa de 44 años le estaría poniendo las cosas en charola de plata, pues dicho documento especifica que se puede hospedar en su casa para que conviva con los niños. Y por otro lado, que los niños podrían visitar y convivir con su padre Gerard Piqué, un mes completo durante el verano.

Y aún hay más...

Pues Elisa ha destapado que tras el problema legal que el futbolista del Barcelona tiene en España por más de 2.5 millones de dólares, ella se ofrece a ayudarle con un 20% de dicha cantidad.

Por lo que hay quienes opinan que el famoso futbolista debería aceptar; puesa estas alturas del partido, se dice que él ya no viaja más en avión privado debido a que el aeroplano en el que lo hacía es de Shakira y además, sería un gesto de agradecimiento de la cantante, pues en resumidas cuentas, él también ha invertido mucho dinero en la educación y en general, en la vida de sus hijos.

