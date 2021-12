Disminuye inflamación en el cerebro de Carmen Salinas; ya no tiene derrame

A casi un mes de estar hospitalizada por una hemorragia cerebral a causa de una fuerte caída en el baño, la actriz y productora Carmen Salinas ha tenído una mejoría en su salud; según el último reporte médico la artista de 82 años ya no tiene derrame y ha disminuído la inflamación en el cerebro.

Y aunque Carmen Salinas se mantiene bajo el cuidado de varios médicos en la Ciudad de México, han sido sus familiares quien han informado que la salud de la comediante ha mejorado bastante los últimos días. Fue durante un encuentro con diversos medios de comunciación que María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, informó del estado de salud de su madre y aseguró que todo marcha bien.

"La buena noticia es que ya no tiene derrame", expresó María Eugenia Plascencia. Aunque señaló que Carmen Salinas sigue delicada, hay muchas esperanzas en que se recupere pronto, pues hay momentos que ya no depende del respirador, sin embargo, los médicos prefieren conectarlo para que descanse.

"Sigue delicada. Le quitan el respirador, está respirando, pero después se lo vuelven a poner para que descanse. Sigue con sus movimientos", aseguró María Eugenia. La hija de Carmen Salinas también informó que su madre diario tiene terapias, ejercicios con los brazos y piernas.

"Diario tiene terapias con su terapeuta, ejercicios de brazo, de pierna; se ponía tensa, porque se ve que no le gustaba". Por otra parte, la nieta de la actriz, Carmen Plascencia, compartió al programa "Hoy" que, de acuerdo con los doctores, la última tomografía de Salinas mostró que la inflamación que tenía en el cerebro disminuyó.

"Todavía no hay conciencia, la sangre (en su cerebro) es la mínima, pero todavía no hay una respuesta. No podemos decirles que ya despertó. Todavía sigue muy dormida", señaló la nieta.

Cabe mencionar que Carmen Salinas formaba parte del elenco de la telenovela Mi Fortuna es Amarte, historia protagonizada por Susana González y David Zepeda, en donde le daba vida al personaje de Magos, sin embargo, a raíz de que se dijo que su recuperación sería lenta la producción tuvo que reemplazarla por la actriz María Rojo, quien prometió no fallarle a su amiga y colega.

"No le voy a fallar a Carmen porque en el fondo somos compañeras, vivímos cosas importansisímas, estuve cerca cuando la muerte de Pedro Plasencia, es más me tocó una dolorosa entre Lola Beltrán y ella, yo estaba ahí", dijo Rojo durante una reciente entrevista con el programa Hoy.

