¡Diosas! Maribel Guardia y Lourdes Munguía ¿Quién era más bella de joven?

Los años no pasan por Lourdes Munguía y Maribel Guardia, ya que a sus 60 y 61 años respectivamente, lucen como una de 30. Desde que eran muy jóvenes a la fecha, el físico de las famosas no ha cambiado mucho, pues ambas han sabido conservarse al grado de ser unas de las artistas más envidiadas por millones de mujeres hasta hoy en día. Pero ¿Quién era más bella de joven?.

Durante mucho tiempo, la belleza de Lourdes Munguía y Maribel Guardia ha dividido opiniones, pues mientras unos aseguran que la costarricense es más hermosa que la mexicana, otros piensan que Lourdes es más bella, pues tanto su cuerpo como rostro no ha sido sometidos a ninguna cirugía, pues así lo ha expresado en diversas entrevistas la actriz.

En diversas imágenes que circulan en las redes sociales e incluso que las famosas comparten, se puede constatar que, tanto Guardia como Munguía, desde muy jóvenes, han sido poseedoras de una inigualable belleza, tal como lo podemos en una recientemente imagen que circula en la red en donde se ve a Lourdes posar con un sexy traje lila con azul.

Sin embargo, Maribel Guardia no se queda atrás, ya que a la ex esposa de Joan Sebastián la podemos admirar en diversas fotografías que cicrularan en Twitter, unas de ellas cuando formaba parte del elenco de la telenovela Tú y yo junto al cantante. Otra de las imágenes se ve a Maribel posar sentada con un largo vestido.

Y aunque tanto Maribel Guardia como Lourdes atribuyen su belleza y eterna juventud a la vida saludable que llevan, la primera, en más de una ocasión ha señalado que es bueno recurrir a las cirugías cuando sea necesario, pese a que ella les tiene miedo y solo en dos ocasiones ya tenido que pasar por el cirujano. Una para operarse la nariz y otra para incrementarse los senos.

Para este #ViernesDeMuchachas de desconfinamiento, acudiré por la noche a “El Patio”. A ver al Príncipe de la Canción. ������



Invité como acompañante a la joven costarricense Maribel Guardia. ��������



Saliendo de ahí, no respondo.

❤️�� pic.twitter.com/6QAvIAFIHL — José López Portillo (@JoLopezPortillo) July 17, 2020

“A mí me da mucho miedo meterme cuchillo en la cara, pero en algún momento lo haré. Ya les contaré”, reveló la mamá Julián Figueroa durante una entrevista.

Mientras que Lourdes asegura que no se ha sometido a ninguna cirugía, ya que ella prefiere recurrir a muchos tratamientos naturales que han evitado que tome está decisión.

Lourdes Munguía cuando era joven. Foto Fotonovelas de México

"Siempre he dicho que lo mejor es hacer todo lo posible para evitarlas, porque la verdad es un riesgo muy grande que es preferible no correr; la vida es más importante que la belleza, y por eso yo no me he hecho ninguna. A mí también me ha ayudado hacerme muchos tratamientos naturales y untarme buenas cremas para cuidar mi piel e hidratarla. Tengo un amigo cirujano y él me dice que no necesito hacerme nada, ya que luzco muy bien", dijo durante una entrevista.

Pese a que Maribel Guardia y Lourdes Munguía dividen opiniones en las redes sociales, ellas tienen desde hace años una gran amistad, e incluso recientemente la segunda cumplió 60 años por lo que la costarricense no dudó en dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Mi amada Lulú feliz cumpleaños .Sabes cuánto te amo. Todos los momentos divertidos y mágicos que hemos compartido juntas. Nuestras comidas de años platicando seis horas seguidas como si fueran minutos. Le pido a Dios que te mantenga muchos años cerca de mi vida y que te otorgue todos los sueños de tu corazón. Que sigas igual de saludable , Bella por fuera y por dentro y que tengas una vida larga y llena de luz. Bendiciones hermana de vida , te adoro", escribió Guarda junto a una imagen en la que aparecen las dos.