Difunden video que Eleazar podría usar para obtener su libertad

Luego de la audiencia que se sostuvo el día de ayer (jueves) entre Eleazar N y Tefi Valenzuela, el actor de Televisa tuvo que volver a prisión tras negarse la libertad condicional. Fue el pasado 5 de noviembre cuando el protagonista de la novela Atrévete a Soñar, presuntamente agredió físicamente a la modelo.

Ante la negativa del juez de otorgarle la libertad condicional a Eleazar N, Yanira Díaz, prima del actor rompió el llanto al enterarse que su familiar no podrá llevar el proceso desde afuera de la cárcel y le mandó un mensaje a la modelo para que perdone al actor. "(Eleazar) regresa al reclusorio, y yo espero... Ay, que esta niña entienda que tiene mamá y todos estamos demasiado tristes por lo que hoy pasó", dijo.

Díaz señaló que no justifica la violencia pero que no se vale lo que ella está haciendo con su primo. "Tefy, yo no tengo el gusto de conocerte pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala... ella venía con mucha emoción pensando que íbamos a regresar con él a la casa, pero pues no fue así", dijo.

Sin embargo, no fue todo, ya que la mujer aseguró que su primo también tenía golpes en su cuerpo, además de que hay un video en donde la modelo amenaza a su primo. La grabación fue presentada durante el programa De primera Mano, en donde se presentaron las imágenes.

El periodista Gustavo Adolfo señaló: “No hay moretones, no hay mordidas, es otra cosa”, sobre la grabación que fue tomado de una conversación que sostuvo el hermano de Zoraida Gómez con la modelo peruana. “Así como creemos que hombre que golpea a una mujer debe ir a la cárcel, también consideramos que fabricar pruebas para inculpar a alguien que no lo hizo tampoco se vale”, declaró el periodista.

Recientemente el abogado del ex novio de Danna Paola, Foylán Díaz, habló sobre el estado anímico de Eleazar y señaló que esta muy arrepentido e incluso está dispuesto a tomar terapia como parte del proceso de reparación del daño por agredir a su ex novia Tefi Valenzuela.

"La ley marca una reparación del daño, mi cliente está dispuesto, entre varias cosas, a tomar terapia, a llegar a un acuerdo para la reparación del daño y hay que ver cómo sale el procedimiento", indicó el abogado.

Por otro lado, Froylán Díaz, dijo que es completamente falso que el actor haya querido atentar contra la vida de la modelo -como se ha especulado en diversos medios-, a quien se presume, horas antes, Eleazaar le había pedido matrimonio.

"Es algo que se salió de las manos, jamás fue su intención matarla o llegar a una violencia extrema, nunca fue el caso… Si pudiéramos tener un acercamiento con Stephanie estaría genial", apuntó.

