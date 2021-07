Difunden video de la muerte de Sara Maldonado y así reaccionó la actriz

Tras el escándalo de infidelidad que vivió en el 2020, la actriz mexicana, Sara Maldonado, quien es recordada por participar en telenovelas juvenils, Corazones al límite y Juego de la vida de Televisa, la artista reapareció en sus redes sociales, sin embargo, se llevó una gran sorpresa al ser recibida con la noticia de su muerte a causa de un paro respiratorio.

Fue hace un par de horas que la actriz de 41 años se volvió tendencia en las redes sociales luego de que se difundiera un video de su muerte, afortunadamente todo es falso. “¡Sucedió hoy! Descansa en paz, Tristes noticias sobre la bella actriz Sara Maldonado”, se lee en la descripción del video colocado en Youtube.

Ante el rumor de su muerte, fue a través de su cuenta de Instagram que Sara Maldonado desmintió tal versión, y lejos de enojarse como algunos otros artistas, Maldonado tomó con gran sentido del humor su muerte e incluso invitó a sus fans a una transmisión en vivo desde el más allá.

“Live hoy a las 6 pm, desde el más allá… jajajaja. Para contarles todos los detalles de mi muerte, los espero”, escribió la actriz a través de sus historias de Instagram. Cabe señalar que Sara Maldonado no es la única famosa que ha sido víctima de este tipo de rumores malintencionados, pues últimamente también circuló que Silvia Pinal había fallecido.

Cabe señalar que Sara Maldonado no sólo utilizó sus redes sociales para desmentir su muerte, si no que la famosa aprovechó para compartir con sus seguidores que el próximo cinco de julio se someterá a una cirugía estética por lo que pidió que le enviaran sus buenas vibras.

Muchos de sus seguidores aplaudieron por ser transparente y no ocultar los arreglitos que se hace. "Me voy a hacer una lipoescultura, muy sencilla, me van a quitar varios gorditos", expresó durante el en vivo, además de asegurar que "mi cuerpo va a cambiar, es una decisión que yo tomé, que medité durante mucho tiempo".

Sara Maldonado se asinceró con su público y prefirió revelar que recurrirá al cuchillo para no salir diciendo que se mató comiendo comiendo pollo y lechuga. "Tampoco hay nada malo en quererse hacer una cirugía, como tampoco hay nada de malo en querer hacer tres horas de ejercicio si es lo que te funciona, o hacer fasting, o hacer detox o hacer dietas. Yo quería ser transparente porque me van a ver, va a haber un antes y un después, y no quería salir diciendo, me maté comiendo pollo y lechuga…", indicó.

Pese a que llegará al quirófano, la actriz de El Señor de los Cielos confesó que después tendrá mucho trabajo para mantenerse. "Me voy a meter cuchillo. Definitivamente, después de eso voy a tener que hacer mucho trabajo para mantenerlo".

