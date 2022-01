Difunden nuevo video de la pelea de Alfredo Adame; el actor no descansará hasta encontrarlos

Tras los distintos videos que se han viralizado en las redes sociales de la pelea callejera que sostutvo Alfredo Adame con una mujer y un hombre en la Ciudad de Méxicó, hace unas horas se comenzó a difundir otro video tomado desde otro ángulo, pues es la femina con la que forcejea y discute quien graba.

Fue la tarde de ayer cuando comenzaron a viralizarse nuevos videos, uno de estos tomado por la mujer con la que discute y a la que le pide que le entregue el celular y en el que también le dice al hombre que no le va a pagar nada, esto, tras presuntamente haber chocado su auto.

“Dame mi celular eh. Dame mi celular, wey. Dame mi pinche celular. No te voy a pagar nada wey… te voy a partir tu madre, cabrón”, se escucha decir a Alfredo Adame en el video que dura un poco más de tres minutos.

“Por eso, págame los daños (…) háblale a la policía”, contesta el hombre con el que el presentador de televisión se agarró a golpes en plena vía pública. Posteriormente el actor dice: "“La señora me pegó, se me agarró, se me dejó venir, y luego el otro”, explicó el famoso.

En otro de los videos se ve al actor tirado en el suelo mientras el hombre le tira patadas. En ese momento se escucha de fondo a una mujer que les pide que paren la pelea. “Ya dale su teléfono”. Mientras que la mujer que graba le dice: “Ya señor, compórtese como lo que es”.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría de Tv Azteca, Alfredo Adame dio su versión de la pelea callejera y negó rotundamente portar una pistola como se dijo, pero si aseguró que el arma la traía el hombre con el que se agarró a golpes. El conductor también manifestó que la pareja ya tiene problemas con la ley por lo que no descansará hasta encontrarlos.

“Mis abogados se pusieron a trabajar luego luego, y entonces se metieron a Plataforma México, que es donde están todos los indiciados, todos los delitos, todos estos rollos, y ¡oh sorpresa!, los dos tienen antecedentes penales”, aseguró el artista en entrevista con el matutino.

El presentador señaló que mucha gente lo ha contactado para externarle su apoyo e incluso darle alguna información de la pareja. “Otros dos cuates me ponen ‘Adame a estos yo los conozco, son de aquí de la colonia, y venden droga, son pandilleros, son raterillos, y no dudo que anden en lo de montando choques, pero yo te puedo decir quienes son y en dónde están’, pero luego entra otra persona que es muy cercana y dice ‘sí, estos tipos son bla, bla, bla’”, relató.

Por otro lado, Alfredo Adame declaró que seguirá buscando a sus presuntos agresores , a quienes lo han tachado de ser un hombre violento.

