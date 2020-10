Diego Verdaguer separado de Amanda Miguel; esto hará cuando la vea

El mes pasado, el cantante Diego Verdaguer, quien causó gran polémica en su cuenta oficial de Instagram, al haber recordado que en 2009 hizo realidad su fantasía, por haberse casado con Galilea Montijo durante las grabaciones del vídeo de "Voy a conquistarte", canción del fallecido Joan Sebastian, recientemente levantó comentarios por sus declaraciones hechas en una entrevista con un medio mexicano.

El intérprete de "Tonta" (2017), habló sobre la situación que actualmente envuelve a él y su pareja por más de 45 años, la también cantante argentina Amanda Miguel, pues durante esta pandemia se han tenido que ver en la necesidad de separarse por el bien de ambos; pues los padres de Ana Victoria pertenecen al gremio de personas en edad vulnerable por el Covid-19.

Y respecto a lo primero que hará cuando por fin pueda reunirse con la intérprete de "Él me mintió" (1981), el argentino quien consagró su carrera musical en México fue muy sincero:

"La voy a abrazar, besar, para empezar... y seguramente vamos a hacer el amor, para monje no vine a este mundo. Estamos como si hubiéramos pasado una guerra, como si yo hubiera estado en un continente y ella en otro. No es fácil, por un lado es refrescante pero ha sido muy largo y se pueden suscitar circunstancias que te hacen dudar, pensar...".

Y respecto al incidente que tomó lugar el pasado mes de septiembre, cuando Verdaguer de 69 años publicó una serie de fotografías del vídeo grabado con Galilea Montijo -mencionado anteriormente-, por el que Amanda protagonizó una serie de comentarios tras los cuales, reprobaba la actitud de su esposo, él mismo dijo:

"De repente ella se pone un poquito celosa por cosas que tiene en su mente pero cualquier circunstancia que nosotros tengamos siempre la resolvemos en privado... Fue una expresión que creo que todas las mujeres y hombres pueden comprender. Yo hace mucho tiempo en el pasado tuve algunos deslices que mi mujer conoce, entonces a lo mejor basada en esa historia se molestó y escribió algo, pero eso ya pasó".

Por otro lado, fue Amanda quien destacó que uno de los elementos que ha hecho que la relación haya funcionado por 45 ños, son los detalles que caracterizan a Diego, pues confesó que el cantante ha procurado levantarse de la cama en muchas ocasiones para tenerle el desayuno listo o en su defecto, apapacharla con algún platillo al caer la noche.

"Por ahí sí me lleva la cena, cuando regreso muy cansada, y ya no doy más... me dice '¿quieres un tecito o una avena, una sopita, qué quieres que te lleve?, algo, no sé tú dime' en eso sí que es muy atento", reveló la cantante de 64 años.

También dijo que para mantener encedida la llama del amor, de vez en cuando -antes de la pandemia por Covid-19-, se daban sus escapadas para celebrar cenas románticas o bien, celebraban reuniones con amigos en su casa.

Hace tres días, la madre de Ana Victoria, publico en su cuenta oficial de Instagram, una serie de fotografías (como revirando el hecho de la foto que anteriormente publicó Verdaguer en su perfil personal), con las que recuerda que ya han llegado a los 45 años de matrimonio y en breve, estarían celebrando sus bodas de Zafiro por las cuatro décadas y media de estar juntos.

"Fue el 8 de diciembre del 2015, ahora ya son 45 años y el 8 de diciembre estaremos celebrando primero DIOS nuestras bodas de Zafiro. Nos casamos por la iglesia por primera vez cuando cumplimos 40 años de casados. Después de 45 años juntos, me pregunto cómo es posible que me enamore de ti todos los días y los años que nos faltan por vivir sin excepción ... Te quiero. Por un millón de años más a tu lado".

