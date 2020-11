Diego Verdaguer reveló que él y Amanda Miguel no duermen en la misma cama

A tres semanas de que Diego Verdaguer y Amanda Miguel se reencontraran después de permanecer distanciados por más de seis meses por la pandemia de Coronavirus que enfrenta el mundo, el cantante y su hija Ana Victoria, ofrecieron una entrevista al programa Ventaneando en donde el intérprete de Volveré habló del supuesto distanciamiento que hay entre él y su mujer.

Cabe recordar que tras el distanciamiento entre Diego Verdaguer y Amanda Miguel por la pandemia comenzaron a circular rumores de que el matrimonio de los cantantes estaba atravesando un momento difícil, esto aunado a las declaraciones de la intérprete de Él me mintió.

Amanda reveló que en diversas ocasiones le ha perdonado muchas cosas, sin embargo, aceptó que gracias a eso ha construido una familia. " De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría", dijo.

Ante los rumores de que hubo una supuesta pelea entre los artistas, Diego aseguró que todo está bien en su matrimonio, y desmintió que su reencuentro fuera una reconciliación como se ha venido diciendo desde hace tiempo. "Nunca hubieron mayores broncas, simplemente la distancia la genera circunstancias que a veces no son las ideales, entonces hay confusiones, hay momentos en los que se siente que las cosas no son como tienen que ser, pero son confusiones", dijo a Ventaneando.

Otra de las declaraciones que hizo Verdaguer y que llamó la atención del público fue cuando confesó que él y Amanda no duermen juntos, pese a que los dos se aman intensamente. "Yo no duermo en la tina, duermo en mi cama. Nosotros tenemos habitaciones aparte, la mayoría de los días que estamos juntos, estamos juntos pero tenemos habitaciones cada uno y nos gusta así”, dijo.

Ante esto, Ana Victoria fue cuestionada sobre qué pensaba de la decisión de sus padres de dormir en habitaciones separadas. “A veces el espacio marital es sano también, hay veces que quieres estar solo, tranquilo en la noche y no está mal darse esos espacios”, dijo la joven cantante.

Recordemos que hace un tiempo, Diego y Amanda protagonizaron un escándalo en las redes sociales luego de que el cantante argentino escribiera unas líneas en Instagram dedicadas a Galilea Montijo, quien participó en su video Voy a Conquistarte.

"Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con @galileamontijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinacióńn, para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común. #VoyAConquistarte, canción que escribió́ y produjo @joansebastian", el mensaje de Diego que desató la locura de muchos e incluso, aparentemente generó molestia en Amanda quien le respondió a Diego:

"Solo que vos estás CASADO ‼️ mejor no postules eso ... postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad !!!", escribió la cantante, aparentemente molesta por el comentario de su esposo. Sin embargo, no fue todo, ya que el mensaje de Amanda generó más polémica en la red social por lo que se tomó la tarea de contestar a algunos fans de su marido su sentir.

Amanda fue clara en su mensaje y señaló que ella no deseaba ver a su esposo besando a otra actriz o modelo. "Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo-actriz-o etc etc.", dijo. La polémica no paró ahí, pues Amanda no se quedó callada ante los ataques y dijo " Dobles vidas NO funcionan".

