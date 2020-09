Diego Verdaguer le faltó el respeto a Amanda Miguel con Galilea Montijo, aseguran

Comentario fuera de lugar y una falta de respeto para Amanda Miguel son algunos de los comentarios que desató una publicación de Diego Verdaguer. Resulta que el cantante argentino recordó con una serie de imágenes y un polémico mensaje que en el 2009 grabó el video oficial de su tema Voy a Conquistarte, en donde tuvo que besar en la boca a la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, quien fue la protagonista del video.

Las líneas que escribió Verdaguer para acompañar las imágenes en las que aparece Galilea Montijo vestida de novia y el con smoking, no fueron del total agrado de muchos de sus fans e incluso de su propia esposa Amanda Miguel, quien no dudó en responder a su pareja.

"Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con @galileamontijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación, para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común. #VoyAConquistarte, canción que escribió y produjo @joansebastian", el mensaje de Diego que desató la locura de muchos e incluso, aparentemente generó molestia en Amanda quien le respondió a Diego:

"Solo que vos estás CASADO ‼️ mejor no postules eso ... postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad !!!", escribió la cantante, aparentemente molesta por el comentario de su esposo. Sin embargo, no fue todo, ya que el mensaaje de Amanda generó más polémica en la red social por lo que se tomó la tarea de contestar a algunos fans de su marido su sentir.

Diego Verdaguer dio a entender que una de sus fantasías era besar a la conductora de Hoy y de Pequeños Gigantes por lo que Amanda no dudó en compartir su moelstia luego de que algunos usuarias la atacaran por "exagerada" mientras que otros aplaudieran por defender lo suyo.

Amanda fue clara en su mensaje y señaló que ella no deseaba ver a su esposo besándo a otra actriz o modelo. "Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo-actriz-o etc etc.", dijo. La polémica no paró ahí, pues Amanda no se quedó callada ante los ataques y dijo " Dobles vidas NO funcionan".

En otro mensaje , Amanda cuestionó ¿Tu próximo vídeo es sorpresa o puñal ???, por lo que recibió un sifín de muestras de apoyo. “La Gali puro silicón, Amanda toda una bella NATURAL.”, “así son todos”, “Así se pone los hombre cuando se ponen viejos...mi rey era un mostró de piedra con el corazón de piedra”, fueron algunas muestras.

Tras los ataques a Galilea Montijo, Amanda no dudó en defenderla e incluso etiquetó a Montijo en su respuesta " Es divina , solo fue un video y besos en todo caso se deberían evitar ... por las dudas ... y para evitar posibles “ilusiones”, haciendo referencia al mensaje de su esposo.

La intérprete de Él me mintió finalizó su discusión con "Bien común ?, De quien ? y con un emoji de una cara sonriendo. Amanda Miguel y Diego Verdaguer son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, pues desde 1975 están juntos y tiene en común a su hija Ana Victoria.

Pese al escándalo que se armó en dicha red social, Diego Verdaguer no ha eliminado la publicación, mientras que Galilea prefirió no opinar nada al respecto.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ