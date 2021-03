Diego Schoening le responde a Erik Rubín tras culparlo de "bajarle" a Thalía

Luego de que el esposo de Andrea Legarreta, Erik Rubín, revelará a través de una entrevista con ‘El Escorpión Dorado que sus amigos y compañeros de Timbiriche, Diego Schoening y Thalía le rompieron el corazón cuando formaban parte de la agrupación musical, el conductor del programa matutino Un nuevo día, rompió el silencio.

Diego Schoening aprovechó la entrevista que el programa ‘Chisme No Like’ para desmentir la versión de Erik Rubín de que él le bajó a Thalía, pues según él nunca se enteró las intenciones del cantante con la intérprete de No me acuerdo, y aseguró que de haberlo sabido no se hubiera relacionado con la ahora esposa de Tommy Mottola.

“Todos la conocimos al mismo tiempo, cuando llegó a Timbiriche empezamos a salir, yo sabía que algunas veces había salido con Erik y me había dicho que estaba guapa y le gustaba, pero nunca me dijo que las intenciones eran ‘voy a andar con ella’. Yo empecé a salir con ella, nació el romance, nació el amor y pues de ahí anduvimos un buen rato”, contó el cantante.

El presentador de televisión señaló que él quiere mucho a Erik Rubín, sin embargo, les ganó la batalla del amor. “Erik y yo nos queremos muchísimo, son cosas que pasaron de chavos y en su momento si me hubiera dicho, lo hubiéramos hablado y yo me hubiera alejado, lo hubiera pensado, fue un momento que a los dos nos ganó la batalla del amor”.

El cantante decidió contar su versión de cómo comenzó su romance con Thalía luego de que Erik Rubín asegurara que él sabía perfectamente que le andaba "tirando el rollo" a la protagonista de María la del Barrio de Televisa.

“Diego sabía perfectamente que yo estaba saliendo con ella y el hijo de la ching&%$ cuando nos vimos para algo de Timbiriche llegaron de la manita, ya eran novios”, fueron las declaraciones de Erik Rubín por las que Diego Schoening.