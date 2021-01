Diego Luna y Marina de Tavira arman alboroto en aeropuerto

El actor de Hollywood, Diego Luna y la nominada al premio de la Academia como mejor actriz de reparto, Marina de Tavira, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México en medio de un zafarrancho con los periodistas de espectáculos que buscaban que les concedieran una entrevista.

La pareja, llegaba luego de pasar unas vacaciones en Yucatán, cuando ante las cámaras y micrófonos cada uno por separado, tanto Diego Luna y Marina de Tavira trataron de evitar a la prensa y sin dar una declaración pese a la persistencia de los medios.

“Ojalá que todo mejore, muchas gracias… pues creo que nos afecto a todos… perdón, gracias”, fueron las primeras palabras a los compañeros de la prensa al llegar al aeropuerto.

De muy mala gana, respondió sobre la pregunta de cuál era su opinión acerca de regresar pronto a los escenarios, por lo que la actriz en ‘Roma’, respondió que su deseo era que pronto abrieran los teatros.

Cuando se le preguntó sobre su pareja, Diego Luna, la actriz corrió para introducirse a un automóvil, lo que ocasionó que los periodistas salieran tras de ella, y un camarógrafo tropezara.

Por su parte, el actor de ‘Rogue One’, Diego Luna, se detuvo para atender a los reporteros, custodiado por un guardia privado, al cual le cuestionaron al actor la medida de seguridad tan extrema: “quieres que se quite, tú estás a medio metro de distancia”, le respondió el actor a una reportera.

Al actor, se le preguntó que cuidados estaba tomando para cuidarse de la pandemia tanto él como a sus hijos, por lo que respondió que intentaba viajar lo menos posible y convivir con la burbuja de personas a las que confías que no estén contagiadas, además de ser pacientes.

Aunque la situación de la pandemia los pone nerviosos, le dio gusto que la vacuna anticovid haya llegado a México, y que se hayan iniciado las primeras dosis al personal médico: “son imágenes que dan mucha esperanza, pero hay que ser muy pacientes”, dijo.

A Diego Luna se le preguntó por su ex mujer Camila Sodi, madre de sus hijas, de la cual dijo que no tenía ningún comentario que dar, ya que en repetidas ocasiones ha dicho que sobre ese tema, él no habla.

Además, al intérprete de ‘Y tu mamá también’, le molesto que la prensa siguiera persiguiéndolo cuando ya se había parado para atender a todos los periodistas, diciendo que de nada servía haberse detenido, incluso un miembro de la prensa le tiró una maleta, lo que sirvió para que un admirador le pidiera tomarse una selfie del recuerdo.

Al reanudar su camino para abandonar el aeropuerto, la prensa siguió insistiendo su relación con Camila Sodi y su opinión acerca del altercado que tuvo en el aeropuerto, a lo que Diego Luna contestó que no estaba enterado y que ya pararan sobre el asunto, hasta que finalmente lo dejaron ir.

Diego Luna y Marina de Tavira, comenzaron una relación en el año 2019, sin embargo, tratan de mantener su noviazgo fuera de los reflectores, y hasta el momento no han dado declaración juntos a los medios de espectáculos.