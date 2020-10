Dicen que la ex RBD, Ninel Conde se le olvidó su hijo

Ponen en tela de juicio a Ninel Conde, al parecer por un descuido por parte de la intérprete, tras supuestamente haber perdido una videollamada con el menor de sus hijos, Emmanuel, por estar vacacionando en el extranjero con su nuevo romance.

Aunque hace unos meses, vimos a una Ninel desesperada por volver a estar con hijo, después de que su ex pareja, Giovanni Medina y ella se debatieran en los tribunales la patria potestad del menor, quien al final salió victorioso Medina.

La también cantante, se determinó a hacer pública su disputa mediante una publicación en Instagram hace meses, exponiendo que el padre de su hijo podría tener influencias interiores para separarla de su hijo, así también se unió su ex pareja, por las redes sociales para aclarar el curso de la situación jurídica a sus seguidores y ahondar la versión personal de los hechos.

El juez determinó que la actriz podía tener contacto virtual mediante videollamadas, 3 veces por semana, alternando un día, a partir de las 6 de la tarde, sin embargo, supuestamente la intérprete de Bombón Asesino, no dio señal de que se hubiera conectado, puesto que según lo habría olvidado ya que se encontraba de viaje por el continente europeo al lado de novio, por motivo de su cumpleaños, Larry Ramos, quien es varios años menor que él.

Se sabe que a inicios de la pandemia, madre e hijo han estado separados, debido a que le fue impuesta una restricción del Ministerio Público, con ello la famosa no dudó en pedir ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un grito de auxilio.

No obstante, según fuentes de TVnotas, una amiga habría dado detalles de la situación y los posibles motivos que orillaron a Ninel Conde a postergar su comunicación con el niño, que debido a esto podría haberse sentido triste o incluso abandonado.

En las declaraciones anónimas de la revista de espectáculos, la fuente cercana de Conde habló al respecto, “supongo que se le olvidó por completo; estaba tan feliz con su novio y disfrutando de sus vacaciones, que se le fue la fecha de ver a su hijo.. no lo sé. Sólo me enteré de que no hizo la videollamada, y es una pena” manifestó la fuente anónima.

Por ahora, el empresario mantiene la custodia legal del niño, quien se dice decepcionado por la actitud de “El Bombón Asesino” al pasarle por alto la convivencia de Emmanuel, de 5 años, aunque la guapa celebridad no hay dado declaraciones al respecto sobre lo sucedido.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.