Diana Golden dice que Alfredo Adame es lo más asqueroso que le pasó en la vida

Tras convertirse en el absoluto ganador del reality show "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!", Alfredo Adame, aseguró que ya no será protagonista de nuevas polémicas, sin embargo, las declaraciones de Diana Golden podría hacer caer en tentación al actor, ya que la famosa aseguró que el ex conductor de Hoy fue lo más asqueroso que le pudo haber pasado en la vida.

Diana Golden y Alfredo Adame se casaron en el año 1988, sin embargo, su matrimonio no duró mucho por lo que dos años más tarde, 1990, se divorciaron, tiempo suficente para que la actriz definiera que es lo más asqueroso que le ha pasado en la vida. Cabe mencionar que está fuerte declaración fue a raíz de que el conductor de televisión confesara que el dinero que ganó en el reality de Tv Azteca lo donará a una asociación de niños con cáncer y que a Diana Golden le daría el dinero del boleto del avión para que regresara a su país.

“A Diana Golden no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a vivir a Colombia”, dijo el polémico conductor durante un encuentro con la prensa tras su salida del reality show "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!". Ante esto, la actriz no se quedó callada y durante una entrevista con Ventaneando lamentó de hace años haber tomado un avión cuando él era sobrecargo.

“Que lo aproveche y pague lo que debe. Es muy estúpida la cantidad que me debe más las multas por no haber pagado, entonces que pague porque no soy la única a la que me debe, me imagino”, indicó la colombiana al ser cuestionada sobre si el actor ya había saldado la deuda que tiene con ella.

“Él va por la vida en su rollo, pero la justicia es la justicia y ya le llegará. A mí me tiene que pagar no porque yo diga, sino porque ya lo dijo un juez. Que se deje de payasadas y que de verdad pague, a ver si es tan hombrecito como dice”, dijo tajantemente previo a mostrar su inconformidad con el programa por nada más preguntarle de Alfredo Adame.

“No les importa a ustedes qué más pase con mi vida, lo único que ha pasado en mi vida en este país es ese tipejo, es lo más asqueroso que me pasó en la vida. Tengo una vida entera llena de cosas. ¿Por qué no me preguntas qué estoy haciendo? ¿Por qué no me preguntas que voy a hacer? No les importa nada más, han pasado varios maridos después”, indicó la famosa.

Diana Golden afirmó estar cansada de que siempre le pregunten por Alfredo Adame. “He hecho toda una vida después del tipo. Estuve dos meses con él y por eso me he tenido que ganar la perorata el resto de mi vida, ese fue el único error que he cometido en mi vida, de haber tomado ese avión cuando él era sobrecargo; yo iba en primera clase y él era sobrecargo”, lamentó la artista.

