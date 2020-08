Diana Bracho apuesta a reto actoral y presenta 'Inicio de sesión'

La emblemática actriz de televisión y teatro Diana Bracho, se encuentra en una etapa en la que tomará el riesgo y la diferencia, dos elementos que la caracterizan como actriz cuando decide ir por un nuevo proyecto. "Inicio de sesión", es su más reciente puesta en escena en la que la incertidumbre y la sorpresa estarán presentes en todo momento.

"No es un sucedáneo del teatro, no es 'en lugar de' una obra de teatro, es algo alternativo, una invitación al público teatrófilo para que presencien la primera lectura de una obra, una dirección sobre esa lectura y después un primer ensayo", explicó la actriz en una entrevista con Efe sobre el proyecto de Lobo Producciones.

Lee también: Así reaccionó Angelines Fernández 'La Bruja del 71' al despedir a 'Don Ramón'

La temporada consta de siete puestas en escena con obras inéditas y cortas de dramaturgos y directores reconocidos, de la que los actores no sabrán nada hasta momentos antes de su aparición con el público.

La primera se llevó a cabo el 7 de agosto a las 20.30 horas (01.30 hora GMT).

"El público va a tener acceso a algo que nunca ha visto, la gente está acostumbrada al teatro presencial donde la obra ya está montada y está todo puesto. Aquí van a presentar una lectura de dos actores que les acaban de entregar un texto", adelantó Bracho, quien recibirá una obra del director David Holguín y actuará al lado de Alberto Estrella.

Explica, además. que uno de los impulsos más grandes que la motivó a aceptar ser parte del proyecto fue la novedad y el riesgo que implica adentrarse a un proceso así frente a un público.

"A mí como actriz me encantan los riesgos, nunca he buscado proyectos facilitos o cosas que no me cuesten trabajo, siempre he brincado entre la angustia y el horror y entre un proyecto y otro. Para mí es un alimento tener un estímulo en donde realmente no sé a dónde voy pero tengo que sacar toda mi fuerza, todo lo que tengo", relató la actriz de "Cuna de lobos" (1986).