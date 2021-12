Devastada, Thalía revela que no puede caminar y pide ayuda a sus fans

Tras haber cumplido 50 años en agosto pasado, la cantante Thalía y empieza a dar muestras de que su cuerpo ha perdido la agilidad que siempre la había caracterizado, pero todo se debe a una razón en especial y devastada por la preocupación de no poder caminar, pide ayuda a sus fans.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Tommi Mottola, reveló que se siente otra persona debido a un problema lumbar que se le ha desarrollado luego de que tiene cinco meses de no hacer ejercicio y fue en una serie de vídeos que Thalía contó lo que en realidad pasa en su vida.

Con el buen humor que la caracteriza y con el afán de "no verse tan mal ante la cámara", la cantante cambió de personalidad tras utilizar un filtro, pues asegura que no está en su mejor momento; así lo dijo:

"Guys (amigos) he estado en un grito, en un dolor imparable por más de un mes y medio, yo creo que ya dos meses, he estado calladita y me han visto calladita y Thalía no es calladita, ustedes lo saben... Estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja, no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar ¡todo me duele, todo!", empezó contando la diva de la música pop que revivirá sus éxitos de los 2000 en una nueva versión HD, según publicó también en sus Instagram Stories.

"Y es debido a que dejé de hacer ejercicio... yo digo que es porque dejé de hacer ejercicio por cinco meses y en una de ésas se me descompensó todo el cuerpo porque siempre estoy [fuerte] con mis ejercicios y esto como que me descompensó la espalda y justo me agaché por Gigi (su perrita de raza Chihuahua), la que menos pensaríamos que me pudiera causar algo...".

Y reiteró: "Me agaché por la chihuahueña y cuando menos pensé quedé [pasmada]".Por otro lado, la también ex actriz de telenovelas dijo en otro clip: "Apenas les estoy compartiendo porqué no he estado posteando tanto, cariños... Estoy, que todo me duele, no puedo caminar, no me puedo sentar, la espalda baja me tiene mal... ¡Qué feo es que te duela la espalda, qué horror!".

Pero la cantante que este 2021 será parte del Music Summit Latin (Cumbre de Música Latina) junto a Camilo, Feid, Gabriel Llano, Sebastián Yatra y muchas celebridades más en TikTok este miércoles 1° de diciembre que se podrá ver a partir de las 3:30 pm en México, explicó que ya le empieza a dar solución al problema:

"Entonces estoy haciendo acupuntura, ejercicios ejercicios súper importantes para volver a acondicionar los músculos internos... pero yo ya quiero correr, bailar, brincar, subir, salir, ¡como soy, cariños, como soy!, ¿Qué está pasando?".

En un tercer clip que compartió desde su carro, la intérprete de "Arrasando" (2000), aseguró que tendría que utilizar filtro debido a que su apariencia en este momento no es la mejor:

"Cariños, tengo que ponerme cara [filtro] porque mi cara es un desastre, mi espalda, mis nalgas", dijo a punto del llanto, y agregó: "Saben que siempre me da mucho gusto hacerlos reír pero ahora sí estoy 'de la patada'...". Thalía pidió ayuda a sus fans:

"Así que si ustedes saben de algún tratamiento lumbar, algo necesite hacer yo, ¡ya! para salir de este terror, ¡díganmelo! por favor", finalizó.

